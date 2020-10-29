У Польщі за добу зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом



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Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить майже 320 тисяч, понад 5,1 тис. померли

Від коронавірусу за добу померло понад 300 людей

У Польщі за минулу добу зафіксовано 20 156 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі,

Зазначається, що 301 людина померла, що є черговим рекордом смертності від Covid-19.

У порівнянні з попередньою добою, антирекорд інфікованих на коронавірус побито на понад 1,3 тис. випадків, а померлих – на 45 випадків.

За минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Великопольському (адміністративний центр Познань) – 2633 та Мазовецькому (Варшава) – 2255.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить майже 320 тисяч, понад 5,1 тис. померли, а одужали майже 130 тис. осіб.

У лікарнях Польщі зараз перебуває 14 631 особа, підключено до апаратів ШВЛ 1203 особи з коронавірусною інфекцією.

До слова, у світі коронавірусом заразилися вже майже 45 млн людей. Від початку пандемії одужало понад 32 727 721 особа, а кількість померлих зросла до 1 179 232 людей.

Також в Україні за минулу добу, 28 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7342 людей. Також відомо, що одужали 2990 людей (у попередній день 3306), а 113 – померло від ускладнень (165). Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 370417 людей, одужали 151632 осіб, летальних випадків – 6868 осіб.