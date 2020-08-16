У Білорусі збирається страйкувати найбільше державне медіа



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Системний адміністратор Белтелерадіокомпанії Андрій заявив, що страйк буде оголошено в 21:00

Сотні співробітників білоруської державної Белтелерадіокомпанії (БТ) готові приєднатися до безстрокового страйку. До них на розмову поїхали топ-чиновники.

Про це повідомляє TUT.BY.

Системний адміністратор Белтелерадіокомпанії Андрій заявив, що страйк буде оголошено в 21:00.

Співробітників БТ терміново викликали на зустріч з головою Ради Республіки Наталією Кочановою і прес-секретарем президента Наталією Ейсмонт.

За інформацією видання, зустріч з працівниками БТ Кочанова почала з того, що 80% населення на виборах проголосували за Олександра Лукашенка. Після цих слів ті, хто не голосував за Лукашенка, стали піднімати руки. Виявилося, що таких в залі більшість.

Ті, хто виходили з будівлі кажуть, що «не почули нічого нового», «нам говорили про розгойдування човна» і що «всі акції проплачені».

Нагадаємо, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.

У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.

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