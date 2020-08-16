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    У Білорусі збирається страйкувати найбільше державне медіа

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    У Білорусі збирається страйкувати найбільше державне медіа

    Системний адміністратор Белтелерадіокомпанії Андрій заявив, що страйк буде оголошено в 21:00

    Сотні співробітників білоруської державної Белтелерадіокомпанії (БТ) готові приєднатися до безстрокового страйку. До них на розмову поїхали топ-чиновники.

    Про це повідомляє TUT.BY.

    Системний адміністратор Белтелерадіокомпанії Андрій заявив, що страйк буде оголошено в 21:00.

    Співробітників БТ терміново викликали на зустріч з головою Ради Республіки Наталією Кочановою і прес-секретарем президента Наталією Ейсмонт.

    За інформацією видання, зустріч з працівниками БТ Кочанова почала з того, що 80% населення на виборах проголосували за Олександра Лукашенка. Після цих слів ті, хто не голосував за Лукашенка, стали піднімати руки. Виявилося, що таких в залі більшість.

    Ті, хто виходили з будівлі кажуть, що «не почули нічого нового», «нам говорили про розгойдування човна» і що «всі акції проплачені».

    Нагадаємо, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним. 

    У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.

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