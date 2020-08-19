Євросоюз не може визнати результати виборів у Білорусі – Меркель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євросоюз закликав до діалогу всі сторони у Білорусі

Ми не можемо визнати результати цих виборів, - канцлер ФРН

Європейський Союз не може визнати результати виборів у Білорусі та закликає до діалогу всі сторони у країні. Про це заявила журналістам у Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель за результатами надзвичайного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі, повідомляє Укрінформ.

«Ми не можемо визнати результати цих виборів», - заявила Меркель.

Також Європейський союз найближчим часом введе санкції проти значного числа білоруських посадових осіб «за насильство, репресії та фальсифікацію виборів». Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк.

За його словами, голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що ЄС незабаром накладе санкції на «значне число» осіб у Білорусі.

Як повідомлялося, 19 серпня у Брюсселі розпочався екстрений саміт Євросоюзу, де мали обговорити вибори і протести в Білорусі. Зустріч проходила у форматі відеоконференції. Переговори проходили в закритому режимі і за підсумками саміту голова Європейської ради Шарль Мішель і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен мали зробити заяви.

Нагадаємо, Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Крім того, напередодні Лукашенко заявив, що мав телефонну розмову з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Представник уряду ФРН відповів на це, що Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з Лукашенком останніми днями, а саме із 9 серпня.



