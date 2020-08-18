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    У світі

    У білоруському Гродно державне телебачення транслювало протести

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    Мітинг у Гродно 17 серпня - У білоруському Гродно державне телебачення транслювало протести
    Мітинг у Гродно 17 серпня
    Фото: Радіо Свобода

    На акцію, яку транслювали в прямому ефірі, вийшло 10-15 тисяч білорусів

    Державне телебачення у білоруському місті Гродно у понеділок вивело в ефір акцію протесту, де зібралось 10-15 тисяч учасників.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зазначається, що на площу Леніна у Гродно вийшли співробітники місцевих підприємств, зокрема «Гродно Азот», Водоканалу, ТЕЦ-2 та телерадіокомпанії «Гродно». 

    Поспілкуватись із мітингувальниками також вийшли представники міської ради.

    Як відомо, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестівНапередодні журналісти Дмитро Чекан, Дмитро Лютомський та Сергій Гадзеєв з Гродно заявили, що готові надати майданчик для об'єктивного висвітлення подій.

    Як повідомлялося, у Білорусі збирається страйкувати найбільше державне медіа.

    Працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів

    У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

    Раніше стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    До слова, керівництво ОБСЄ збирається у Білорусь для переговорів з владою і опозицією.

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