У білоруському Гродно державне телебачення транслювало протести



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мітинг у Гродно 17 серпня Фото: Радіо Свобода

На акцію, яку транслювали в прямому ефірі, вийшло 10-15 тисяч білорусів

Державне телебачення у білоруському місті Гродно у понеділок вивело в ефір акцію протесту, де зібралось 10-15 тисяч учасників.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що на площу Леніна у Гродно вийшли співробітники місцевих підприємств, зокрема «Гродно Азот», Водоканалу, ТЕЦ-2 та телерадіокомпанії «Гродно».

Поспілкуватись із мітингувальниками також вийшли представники міської ради.

Як відомо, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестів. Напередодні журналісти Дмитро Чекан, Дмитро Лютомський та Сергій Гадзеєв з Гродно заявили, що готові надати майданчик для об'єктивного висвітлення подій.

Як повідомлялося, у Білорусі збирається страйкувати найбільше державне медіа.

Працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Раніше стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

До слова, керівництво ОБСЄ збирається у Білорусь для переговорів з владою і опозицією.