Держдеп запропонував $10 млн за дані про лідерів хакерської групи DarkSide

У травні 2021 року хакери DarkSide отримали доступ до найбільшого в США трубопроводу Colonial Pipeline

Крім цього, Держдепартамент пропонує до $5 млн за інформацію про тих, хто приєднався до хакерів або допоміг у злочині DarkSide

Держдепартамент США оголосив про винагороду $10 млн за інформацію про місцезнаходження лідерів хакерської групи DarkSide. Про це повідомив офіційний представник відомства Нед Прайс.

«Державний департамент США оголошує винагороду до $10 млн за інформацію, що дозволяє встановити місцезнаходження будь-якої особи або осіб, які займають ключову посаду в транснаціональній організованій злочинній групі DarkSide», – йдеться в повідомленні держдепу.

Крім цього, Держдепартамент пропонує до $5 млн за інформацію, яка допоможе заарештувати в будь-якій країні тих, хто тимчасово приєднався до хакерів або допоміг у злочині DarkSide.

Нагадаємо, 7 травня одна з найбільших компаній США з транспортування нафтопереробної продукції, Colonial Pipeline, змушена була призупинити роботу всіх трубопроводів через кібератаку. Компанія стала жертвою вірусу-шифрувальника DarkSide, і хакери «тримають в заручниках» її дані.

Повідомлялося, що хакери, які атакували найбільшу американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline, можуть бути пов'язані з Росією.

Згодом уряд США оголосив надзвичайний стан після того, як найбільший трубопровід в країні призупинив роботу через кібератаку.

Правоохоронним органам США пізніше вдалося «знайти та захопити» трохи більше половини суми викупу, переданого на користь хакерів DarkSide.

Як заявили у ФБР, кіберзлочинці часто використовують американську інфраструктуру для своїх операцій, що дозволяє спецагентам повертати гроші, відправлені зловмисникам.