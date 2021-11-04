  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Держдеп запропонував $10 млн за дані про лідерів хакерської групи DarkSide

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У травні 2021 року хакери DarkSide отримали доступ до найбільшого в США трубопроводу Colonial Pipeline - Держдеп запропонував $10 млн за дані про лідерів хакерської групи DarkSide
    У травні 2021 року хакери DarkSide отримали доступ до найбільшого в США трубопроводу Colonial Pipeline
    фото: Depositphotos

    Крім цього, Держдепартамент пропонує до $5 млн за інформацію про тих, хто приєднався до хакерів або допоміг у злочині DarkSide

    Держдепартамент США оголосив про винагороду $10 млн за інформацію про місцезнаходження лідерів хакерської групи DarkSide. Про це повідомив офіційний представник відомства Нед Прайс.

    «Державний департамент США оголошує винагороду до $10 млн за інформацію, що дозволяє встановити місцезнаходження будь-якої особи або осіб, які займають ключову посаду в транснаціональній організованій злочинній групі DarkSide», – йдеться в повідомленні держдепу.

    Крім цього, Держдепартамент пропонує до $5 млн за інформацію, яка допоможе заарештувати в будь-якій країні тих, хто тимчасово приєднався до хакерів або допоміг у злочині DarkSide.

    Нагадаємо, 7 травня одна з найбільших компаній США з транспортування нафтопереробної продукції, Colonial Pipeline, змушена була призупинити роботу всіх трубопроводів через кібератаку. Компанія стала жертвою вірусу-шифрувальника DarkSide, і хакери «тримають в заручниках» її дані.

    Повідомлялося, що хакери, які атакували найбільшу американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline, можуть бути пов'язані з Росією.

    Згодом уряд США оголосив надзвичайний стан після того, як найбільший трубопровід в країні призупинив роботу через кібератаку.

    Правоохоронним органам США пізніше вдалося «знайти та захопити» трохи більше половини суми викупу, переданого на користь хакерів DarkSide.

    Як заявили у ФБР, кіберзлочинці часто використовують американську інфраструктуру для своїх операцій, що дозволяє спецагентам повертати гроші, відправлені зловмисникам.

    Теги: США кібератака гроші ФБР Держдепартамент США кібербезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Держдеп запропонував $10 млн за дані про лідерів хакерської групи DarkSide