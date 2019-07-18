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    Іран у Перській затоці захопив нафтовий танкер

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    Іран у Перській затоці захопив нафтовий танкер

    Кому належить танкер і під прапором якої країни він слідував, поки невідомо

    Патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав в Перській затоці іноземний танкер, на борту якого були «мільйон літрів контрабандного палива». Про це повідомляє Haqqin.

    Кому належить танкер і під прапором якої країни він слідував, поки невідомо. Подія сталась біля острова Ларьок.

    11 липня Раніше CNN з посиланням на джерела повідомляло, що п'ять озброєних катерів іранського Корпусу вартових Ісламської революції намагалися зупинити британський нафтовий танкер British Heritage у районі Ормузької протоки. Згодом уряд Британії підтвердив цю інформацію. 

    Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

    Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

    Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

    Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці.

    Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.

    Як відомо, у Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.

    Напередодні генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.

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