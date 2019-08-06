Британія приєдналася до місії з охорони Ормузської протоки



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У рамках коаліції британський військово-морський флот буде працювати з американським флотом для забезпечення безпеки комерційних судів в Ормузькій протоці

Велика Британія рішуче налаштована гарантувати своїм суднам захист від незаконних загроз

Лондон оголосив про приєднання до ініційованої Вашингтоном міжнародної коаліції задля забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«У рамках коаліції британський військово-морський флот буде працювати з американським флотом для забезпечення безпеки комерційних судів в Ормузькій протоці», - цитує агентство заяву британського уряду.

Зазначається, що Лондон дав згоду приєднатися до місії після конструктивних дискусій на міжнародній конференції, що відбулася в Бахрейні 31 липня.

«Велика Британія рішуче налаштована гарантувати своїм суднам захист від незаконних загроз. З цієї причини ми приєдналися до нової військово-морської коаліції щодо забезпечення безпеки в Перській затоці», - зазначив міністр оборони Бен Воллес.

Своєю чергою глава британського МЗС Домінік Рааб підкреслив необхідність забезпечити всім міжнародним суднам свободу пересування та навігації в Ормузькій протоці, «враховуючи зростання загрози».

«Наша мета - забезпечити широку міжнародну підтримку, аби зберегти свободу навігації в регіоні відповідно до міжнародного права», - наголосив глава британської дипломатії.

Напередодні Іран пригрозив більше не терпіти «правопорушень» у Перській затоці.

З таким попередженням глава МЗС Ірану виступив через добу після оголошення владою Ісламської Республіки про затримання в районі Перської затоки іракського танкера, що перевозив контрабандне пальне.

Раніше Іран заявив про затримання 17 шпигунів ЦРУ.

Також іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».

Британські міністри розробляють плани щодо введення санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.

9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багер заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.

Як відомо, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором.

Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.