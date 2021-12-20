Супертайфун на Філіппінах: кількість жертв перевищила дві сотні

Більша частина смертей, про які повідомила поліція, сталися в центральному регіоні Вісайї

Кількість жертв тайфуну Рай на Філіппінах збільшилася до 208. Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції, 52 людини все ще вважаються зниклими безвісти. Агентство зі стихійних лих повідомляє, що досі перевіряє звіти з постраждалих регіонів.

Більша частина смертей, про які повідомила поліція, сталися в центральному регіоні Вісайї. Там знаходяться деякі з найпопулярніших туристичних напрямків країни, в тому числі місця для дайвінгу.

Операції з надання допомоги прискорюються, але як і раніше ускладнені через пошкодження ліній зв'язку та електропередач, які ще належить відновити в багатьох зруйнованих районах.

Напередодні повідомлялося, що супертайфун на Філіппінах забрав життя більше 140 людей (відео).

Нагадаємо, супертайфун Рай обрушився на Філіппіни 14 грудня. Це вже 15-й за рахунком тайфун на Філіппінах цього року.

18 грудня циклон продовжив шлях у напрямку В'єтнаму. За даними в'єтнамського Національного координаційного комітету по боротьбі з наслідками стихійних лих, в регіоні оголошено штормове попередження, всі служби надзвичайних ситуацій переведені в стан підвищеної готовності.

До слова, територією п’яти американських штатів 10 грудня пронеслися потужні торнадо. Внаслідок стихії загинули десятки людей. Руйнівний ураган пронісся штатами Кентуккі, Арканзас, Теннессі, Іллінойс та Міссурі. Найбільше жертв зафіксували у північно-західному штаті Кентуккі.

Також повідомлялося, що місто Аліканте (Іспанія) накрив град.

Ще у центральному В'єтнамі в результаті стихії загинули не менше 18 людей або пропали безвісти, зруйновані будинки і пошкоджені дороги. У країні пройшли сильні дощі, які викликали повені та зсуви.

Як повідомлялося, через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині.