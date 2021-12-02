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    Через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині (фото)

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    У крамниці був ресторан, де зібралися люди - Через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині (фото)
    У крамниці був ресторан, де зібралися люди
    фрото nordjyske.dk

    Сильний сніг призвів до часткової зупинки громадського транспорту й блокування доріг

    У данському місті Ольборґ шестеро клієнтів і 25 працівників магазину IKEA були змушені провести ніч у крамниці. Через сильний снігопад прилеглі дороги замело і люди не могли добратися додому. Про це повідомляє Nordjyske.

    У регіоні Північна Ютландія, столицею якого є Ольборґ, 1 грудня випав сильний сніг, який призвів до часткової зупинки громадського транспорту й блокування доріг. Як наслідок, працівники й клієнти IKEA не могли добратися додому й були змушені провести ніч у крамниці.

    «Для нас це, безумовно, новий досвід. Я однозначно не так уявляв собі завершення робочого дня, коли добирався до роботи вранці», – сказав менеджер магазину IKEA в Ольборґу Петер Ельмосе.

    У крамниці був ресторан, де зібралися люди. Там вони дивилися різдвяні програми й футбол по телебаченню. А кухарі приготували гарячий шоколад, випічку, рисовий пудинг, каву й пиво. Спали працівники й відвідувачі IKEA в різних відділах магазину – щоб тримати дистанцію через ситуацію з Covid-19.

    «Для нас було важливо піклуватися про одне одного й зробити так, щоб кожен почувався в безпеці», – пояснив Ельмосе.

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    Через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині (фото)
    Через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині (фото)

    Не лише відвідувачі в IKEA не змогли переночувати вдома в ніч проти 2 грудня, зазначає Nordjyske. Через скасування рейсів виявилися заблоковані й близько 300 пасажирів аеропорту Ольберґу, тож вони були змушені заночувати в терміналах.

    Тим часом, у Туреччині люди гинуть через негоду.

    Нагадаємо, Європа потерпає від снігу, зокрема негода лютує і в Баварії. Шторм «Арвен» приніс сильні снігопади на північ Іспанії

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    Теги: дороги Європа Данія снігопад ураган IKEA
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    Через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині (фото)