Через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині (фото)

У крамниці був ресторан, де зібралися люди

Сильний сніг призвів до часткової зупинки громадського транспорту й блокування доріг

У данському місті Ольборґ шестеро клієнтів і 25 працівників магазину IKEA були змушені провести ніч у крамниці. Через сильний снігопад прилеглі дороги замело і люди не могли добратися додому. Про це повідомляє Nordjyske.

У регіоні Північна Ютландія, столицею якого є Ольборґ, 1 грудня випав сильний сніг, який призвів до часткової зупинки громадського транспорту й блокування доріг. Як наслідок, працівники й клієнти IKEA не могли добратися додому й були змушені провести ніч у крамниці.

«Для нас це, безумовно, новий досвід. Я однозначно не так уявляв собі завершення робочого дня, коли добирався до роботи вранці», – сказав менеджер магазину IKEA в Ольборґу Петер Ельмосе.

У крамниці був ресторан, де зібралися люди. Там вони дивилися різдвяні програми й футбол по телебаченню. А кухарі приготували гарячий шоколад, випічку, рисовий пудинг, каву й пиво. Спали працівники й відвідувачі IKEA в різних відділах магазину – щоб тримати дистанцію через ситуацію з Covid-19.

«Для нас було важливо піклуватися про одне одного й зробити так, щоб кожен почувався в безпеці», – пояснив Ельмосе.

Не лише відвідувачі в IKEA не змогли переночувати вдома в ніч проти 2 грудня, зазначає Nordjyske. Через скасування рейсів виявилися заблоковані й близько 300 пасажирів аеропорту Ольберґу, тож вони були змушені заночувати в терміналах.

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