Штат Кентуккі відновлюється після руйнівного торнадо (відео)

Стихія забрала мінімум 74 життя

Президент Джо Байден прибув до штату Кентуккі, щоб особисто оцінити збитки від руйнівних торнадо, що обрушилися на регіон минулого тижня, внаслідок чого загинули не менше 74 людей, тисячі жителів Кентуккі були евакуйовані, повідомляє Голос Америки.

«Нам доведеться вийти за рамки того, що доступно федеральному уряду, наприклад, коли FEMA [Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій] може виділити до 35 000 доларів на відновлення житла», − сказав Байден, додавши, що «багато ще належить зробити».

Президент сказав, що він пообіцяв губернаторам постраждалих від стихії штатів, що федеральний уряд допоможе їм отримати «все, що їм потрібне, і тоді, коли їм це буде потрібно».

Байден додав: «Ми знаходимося там для надання допомоги стільки, скільки буде потрібно».

До слова, у Греції внаслідок шторму загинула людина.

Нагадаємо, що територією п’яти американських штатів 10 грудня пронеслися потужні торнадо. Внаслідок стихії загинули десятки людей. Руйнівний ураган пронісся штатами Кентуккі, Арканзас, Теннессі, Іллінойс та Міссурі. Найбільше жертв зафіксували у північно-західному штаті Кентуккі.

Також повідомлялося, що місто Аліканте (Іспанія) накрив град.

Ще у центральному В'єтнамі в результаті стихії загинули не менше 18 людей або пропали безвісти, зруйновані будинки і пошкоджені дороги. У країні пройшли сильні дощі, які викликали повені та зсуви.

Як повідомлялося, через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині.