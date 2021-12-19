Супертайфун на Філіппінах забрав життя більше 140 людей (відео)

Кількість жертв стихії, ймовірно, зростатиме в міру того, як місцева влада збирає інформацію із зачеплених тайфуном регіонів

Кількість жертв супертайфуну Рай на Філіппінах зросла до 144. Про це повідомляє «Синьхуа» з посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що найбільша кількість людських жертв наразі зафіксована у центральній провінції Бохоль. Як повідомив її губернатор Артур Яп, надійшла інформація про 72 загиблих.

Кількість жертв, ймовірно, зростатиме в міру того, як місцева влада збирає інформацію із зачеплених тайфуном регіонів. Це утруднюється тим, що у цій місцевості практично немає зв'язку.

Наслідки тайфуну Рай на Філіппінах Автор: Гнев Земли

Згідно з даними Національної ради зі зниження ризиків та ліквідації наслідків лих (NDRRMC), через тайфун понад 332 тис. людей було евакуйовано в регіонах Східні Вісайї, Центральні Вісайї та Карага. Загалом стихія торкнулася більш як 700 тис. людей у дев'яти регіонах Філіппін.

Нагадаємо, супертайфун Рай обрушився на Філіппіни 14 грудня. Спочатку повідомлялося про одну жертву. Це вже 15-й за рахунком тайфун на Філіппінах цього року.

18 грудня циклон продовжив шлях у напрямку В'єтнаму. За даними в'єтнамського Національного координаційного комітету по боротьбі з наслідками стихійних лих, в регіоні оголошено штормове попередження, всі служби надзвичайних ситуацій переведені в стан підвищеної готовності.

Нагадаємо, що територією п’яти американських штатів 10 грудня пронеслися потужні торнадо. Внаслідок стихії загинули десятки людей. Руйнівний ураган пронісся штатами Кентуккі, Арканзас, Теннессі, Іллінойс та Міссурі. Найбільше жертв зафіксували у північно-західному штаті Кентуккі.

Також повідомлялося, що місто Аліканте (Іспанія) накрив град.

Ще у центральному В'єтнамі в результаті стихії загинули не менше 18 людей або пропали безвісти, зруйновані будинки і пошкоджені дороги. У країні пройшли сильні дощі, які викликали повені та зсуви.

Як повідомлялося, через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині.