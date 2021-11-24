«Світлофор увімкнувся». Німеччина сформувала нову коаліцію

Три партії, відомі як «світлофорна коаліція» через їхній колір – червоний, зелений та жовтий – уклали угоду після двох місяців напружених переговорів

У середу 24 листопада німецька Соціал-демократична партія, «Зелені» та Вільні демократи офіційно оголосили про формування нової урядової коаліції.

Представлення відбулося у Берліні разом із публікацією коаліційної угоди, повідомляє «Європейська правда».

«Світлофор увімкнувся», – сказав на пресконференції лідер СДПН Олаф Шольц, маючи на увазі назву «світлофорна коаліція», яку вона отримала через кольори трьох партій.

«Нас об’єднує бажання зробити країну кращою. Метою коаліції є не пошук найменшого спільного знаменника, а політика великого ефекту», – сказав Шольц.

Лідер СДПН отримає посаду канцлера Німеччини, тоді як співлідерка «зелених» Анналена Бербок очолить Міністерство закордонних справ.

Кандидатури інших міністрів ще не відомі та очікується, що партії оголосять їх протягом наступного тижня.

Відомо, що інший співлідер партії «Зелених» Роберт Габек очолить міністерство з питань клімату та економіки.

Лідер вільних демократів Крістіан Лінднер, за даними ЗМІ, стане міністром фінансів.

Згалом розподіл портфелів виглядатиме так: cоціал-демократам відійде посада канцлера, міністрів внутрішніх справ та оборони, міністра з питань будівництва та житла, міністра з питань праці і соціальної політики, міністра охорони здоров’я та міністра з економічного співробітництва.

Представники «Зелених» очолять міністерство економіки та клімату, міністерство закордонних справ, міністерство сім'ї, міністерство з питань сільського господарства та міністерство з питань довкілля.

Вільні демократи очолять міністерство фінансів, міністерство юстиції, міністерство транспорту і міністерство освіти та досліджень.

Крім того, за інформацією Spiegel, на переговорах «Зелені» забезпечили собі право запропонувати наступного єврокомісара від Німеччини.

Нова коаліція має більшість у Бундестазі, і очікується, що уряд складе присягу у грудні після того, як партії проголосують за коаліційну угоду.

Угода нового уряду Німеччини містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.

Як писав «Главком», лідери Соціал-демократичної партії (СДПН), Вільної демократичної партії (СДП) та партії «Зелені» уклали угоду про створення коаліційного уряду, згідно з якою соціал-демократ Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді канцлера.

Нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не займатиметься політикою після звільнення з посади.

Наприкінці жовтня Меркель отримала «свідоцтво про звільнення» (фото)

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