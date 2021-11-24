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    Новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС

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    Соціал-демократ Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді канцлера ФРН - Новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС
    Соціал-демократ Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді канцлера ФРН
    фото: dps

    Німецький уряд згадав Україну у коаліційній угоді

    Коаліційна угода нового уряду Німеччини містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.

    «Ми працюватимемо спільно з ЄС та його державами-членами над подальшим розвитком «Східного партнерства». Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в ЄС, повинні отримати змогу наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки», – йдеться у тексті угоди, пише «Європейська правда».

    Також зазначається що німецький уряд продовжуватимемо допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету.

    «Ми прагнемо поглибити енергетичне партнерство з Україною, маючи великі амбіції у сферах відновлюваної енергії, виробництва «зеленого» водню, енергоефективності та скорочення викидів CO2», – йдеться у документі.

    Партії-учасниці уряду Німеччини на чолі з соціал-демократом Олафом Шольцом домовились про розподіл посад у кабінеті міністрів, за яким зовнішньополітичне відомство очолить співлідерка «Зелених» Анналена Бербок.

    Соціал-демократи, які набрали найбільше голосів на виборах, а також «Зелені» та вільні демократи завершили перемовини про коаліційну угоду та презентують її 24 листопада.

    Як писав «Главком», лідери Соціал-демократичної партії (СДПН), Вільної демократичної партії (СДП) та партії «Зелені» уклали угоду про створення коаліційного уряду, згідно з якою соціал-демократ Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді канцлера.

    Нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не займатиметься політикою після звільнення з посади.

    Наприкінці жовтня Меркель отримала «свідоцтво про звільнення» (фото)

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    Теги: МЗС ЄС Німеччина Україна уряд
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    Новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС