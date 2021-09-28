Кандидат на місце Меркель оцінив відносини Німеччини з Росією і Україною

Кандидат на пост канцлера ФРН Олаф Шольц назвав одним з найбільш важливих пунктів для економічного співробітництва визнання недоторканності кордоні

Лідер СДПН Шольц про Росію та Україну: майбутнє ЄС залежить від співпраці з сусідами

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини, яка перемогла на виборах до Бундестагу, кандидат на пост канцлера ФРН Олаф Шольц охарактеризував відносини Німеччини з Росією і Україною і оцінив у цьому контексті майбутнє Європи. Його слова наводить «Риа Новости».

За словами Шольца, майбутнє Євросоюзу залежить від доброї співпраці з сусідніми країнами. Це, у свою чергу, буде залежати від того, наскільки добре всі сторони сприймуть подальший прогрес в інтеграції України до складу Європи.

Також за словами політика, одним з найважливіших пунктів для економічного співробітництва є визнання недоторканності кордонів.

Раніше відомий дипломат пояснив, як нове покоління німецьких політиків бачить стосунки з Путіним.

На виборах до Бундестагу перемогу з незначним відривом отримала «Соціал-демократична партія Німеччини» на чолі з Олафом Шольцем (25,7%). Друге місце посіло об’єднання «Християнсько-демократичний союз – Християнсько-соціальний союз (ХДС-ХСС)» на чолі з Арміном Лашетом (24,1%). Партія «ХДС-ХСС», лідером якої була Ангела Меркель, зазнала найбільшої поразки в історії Німеччини. Зі значним відривом далі йдуть «Союз 90/Зелені» (14,8%) і «Вільна демократична партія» (ВДП) з 11,5%.

Прохідний бар’єр у 5% долає також правопопулістська «Альтернатива для Німеччини», яка набрала 10,3% голосів. Зможуть сформувати свою фракцію і «Ліві» (4,9%), які хоч і не подолали прохідного бар’єра, але три представники цієї політичної сили зможуть сформувати фракцію, адже здобули перемоги на округах у Берліні та Лейпцигу. Кількість депутатів бундестагу виросте з 709 до 735.

Президент США Джо Байден прокоментував результати виборів до німецького Бундестагу.

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