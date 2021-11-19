Берлін розкритикував Кремль за публікацію секретного листування щодо Донбасу
МЗС Німеччини вважає дії російських колег порушенням звичної дипломатичної практики
МЗС Німеччини розкритикував російських колег за публікацію таємного листування глав відомств Гайко Мааса і Сергія Лаврова. Про це повідомляє DW.
Раніше МЗС Росії опублікувало листування з Німеччиною та Францією про «Нормандію». Опублікувати дипломатичне листування нібито вирішили з метою «уникнути подальших спекуляцій», стверджували у російському МЗС.
«Ми прийняли до відома рішення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова оприлюднити цю конфіденційну комунікацію. Ми вважаємо цей крок порушенням звичної дипломатичної практики», – заявив представник МЗС Німеччини.
Він наголосив, що «Німеччина і Франція впродовж не одного місяця інтенсивно працюють над відновленням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного про мирне врегулювання на основі Мінських домовленостей».
У Берліні закликали РФ «повернутися за стіл переговорів і продовжити їх у форматах, що виправдали себе, і за принципами, що виправдали себе».
Дії МЗС Росії раніше вже розкритикували у Франції.
Також Меркель відреагувала на публікацію РФ дипломатичного листування.
А МЗС України заявив, що Росія добиває «нормандський формат»
Зазначимо, 17 листопада на сайті МЗС РФ було опубліковано дипломатичне листування Сергія Лаврова з главами МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном та Німеччини Гайко Маасом.
«Останнім часом позиція Росії, її роль у внутрішньоукраїнському врегулюванні та підходи до проведення можливої міністерської зустрічі в «нормандському форматі» зазнають спотворення. Щоб запобігти подальшим спекуляціям, МЗС Росії вирішило оприлюднити першоджерела та опублікувати дипломатичне листування», – пояснили оприлюднення документів у російському МЗС.
Так, росіянами було опубліковано проєкт спільної заяви глав МЗС Нормандської четвірки, яку пропонувала саме Росія. У тексті заперечується участь Росії у конфлікті на Донбасі. Його у документі називають «внутрішньоукраїнським конфліктом». Також у проєкті йдеться про те, щоб Україна розпочала перемовини з «адміністраціями Л/ДНР».