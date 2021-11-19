Берлін розкритикував Кремль за публікацію секретного листування щодо Донбасу

17 листопада на сайті МЗС РФ було опубліковано дипломатичне листування Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини

МЗС Німеччини вважає дії російських колег порушенням звичної дипломатичної практики

МЗС Німеччини розкритикував російських колег за публікацію таємного листування глав відомств Гайко Мааса і Сергія Лаврова. Про це повідомляє DW.

Раніше МЗС Росії опублікувало листування з Німеччиною та Францією про «Нормандію». Опублікувати дипломатичне листування нібито вирішили з метою «уникнути подальших спекуляцій», стверджували у російському МЗС.

«Ми прийняли до відома рішення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова оприлюднити цю конфіденційну комунікацію. Ми вважаємо цей крок порушенням звичної дипломатичної практики», – заявив представник МЗС Німеччини.

Він наголосив, що «Німеччина і Франція впродовж не одного місяця інтенсивно працюють над відновленням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного про мирне врегулювання на основі Мінських домовленостей».

У Берліні закликали РФ «повернутися за стіл переговорів і продовжити їх у форматах, що виправдали себе, і за принципами, що виправдали себе».

Дії МЗС Росії раніше вже розкритикували у Франції.

Також Меркель відреагувала на публікацію РФ дипломатичного листування.

А МЗС України заявив, що Росія добиває «нормандський формат»

Зазначимо, 17 листопада на сайті МЗС РФ було опубліковано дипломатичне листування Сергія Лаврова з главами МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном та Німеччини Гайко Маасом.

«Останнім часом позиція Росії, її роль у внутрішньоукраїнському врегулюванні та підходи до проведення можливої міністерської зустрічі в «нормандському форматі» зазнають спотворення. Щоб запобігти подальшим спекуляціям, МЗС Росії вирішило оприлюднити першоджерела та опублікувати дипломатичне листування», – пояснили оприлюднення документів у російському МЗС.

Так, росіянами було опубліковано проєкт спільної заяви глав МЗС Нормандської четвірки, яку пропонувала саме Росія. У тексті заперечується участь Росії у конфлікті на Донбасі. Його у документі називають «внутрішньоукраїнським конфліктом». Також у проєкті йдеться про те, щоб Україна розпочала перемовини з «адміністраціями Л/ДНР».

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