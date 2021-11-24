Соціал-демократ Олаф Шольц стане новим канцлером Німеччини

У парламенті Німеччини остаточно оформилася трьохпартійна коаліція, канцлером від якої стане Шольц

Лідери Соціал-демократичної партії (СДПН), Вільної демократичної партії (СДП) та партії «Зелені» уклали угоду про створення коаліційного уряду, згідно з якою соціал-демократ Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді канцлера. Про це повідомляє Bloomberg.

Угоду уклали після майже двох місяців інтенсивних перемовин, що, за оцінкою експертів, «швидко за німецькими стандартами, особливо з урахуванням політичних відмінностей».



Подробиці коаліційної угоди Шольц та лідери двох інших партій обіцяють озвучити сьогодні на пресконференції у Берліні.



Олаф Шольц – нинішній віцеканцлер та міністр фінансів, колишній мер Гамбурга.



Bloomberg також отримав зі своїх джерел попередній перелік посад у новому кабінеті міністрів. Згідно з ним, міністром фінансів стане голова СДП Крістіан Лінднер, першою жінкою – міністеркою закордонних справ Німеччини – одна з лідерок «Зелених Анналена Баєрбок, а співголова «Зелених» Роберт Габек – «суперміністром», який контролює економіку та політику в галузі клімату та енергетики.



Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель була представницею консервативного блоку партій «Християнсько-демократичний союз» та «Християнсько-соціальний союз». Цей блок довгий час формував уряд Німеччини, поки на останніх виборах не поступився СДПН. Кандидатом від блоку в канцлери ФРН був лідер ХДС Армін Лашет.

Нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не займатиметься політикою після звільнення з посади.

До слова, Макрон вручив Меркель одну з найголовніших нагород Франції. Також президент України Володимир Зеленський нагородив канцлерку Німеччини орденом Свободи. Це найвища державна нагорода України, якою можуть бути нагороджені іноземці.

Наприкінці жовтня Меркель отримала «свідоцтво про звільнення» (фото)

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