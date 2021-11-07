Меркель йде з політики: не буду вирішувати конфлікти

Меркель розповіла, чим займатиметься після завершення роботи на посаді канцлера

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не займатиметься політикою після звільнення з посади. Про це Меркель розповіла в інтервʼю Deutsche Welle.

Меркель, яка керувала Німеччиною протягом 16 років, зізналася, що сумуватиме, оскільки її робота завжди приносила їй задоволення.

«Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні. Я завжди виступала за мультилатеризм. А зараз ще не знаю, що робитиму далі. Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку», — розповіла Меркель.

Вона додала, що наразі проводить «прощальне турне».

Ангела Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. На цій посаді вона працювала з 2005 року. На парламентських виборах, які відбулися у Німеччині наприкінці вересня, Меркель відмовилася висувати свою кандидатуру. 26 жовтня їй вручили офіційне повідомлення про закінчення повноважень на посаді канцлера ФРН. Передбачається, що новим канцлером стане лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц. Його партія перемогла на виборах, що відбулися 26 вересня, з 25,7 відсотка голосів. Консервативний блок ХДС/Християнсько-соціальної спілки (ХСС) набрав лише 24,1 відсотка.

Раніше Меркель розповіла, коли усвідомила розбіжність у поглядах із Путіним.

До слова, Макрон вручив Меркель одну з найголовніших нагород Франції. Також президент України Володимир Зеленський нагородив канцлерку Німеччини орденом Свободи. Це найвища державна нагорода України, якою можуть бути нагороджені іноземці.

1 листопада Зеленський обговорив із Меркель врегулювання конфлікту на Донбасі.