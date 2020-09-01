Кім Чен Ин міг стратити молодшу сестру, якій віддав частину повноважень – ЗМІ



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32-річна Кім Йо Чжон з 27 липня жодного разу не з'являлася на публіці

ЗМІ не виключають, що Кім Чен Ин міг усунути сестру, угледівши в ній загрозу власній владі

Західні ЗМІ запідозрили, що керівник КНДР Кім Чен Ин міг стратити молодшу сестру, якій не так давно начебто віддав частину повноважень, щоб «полегшити стрес».

Видання The Sun не виключає, що Кім Чен Ин міг усунути сестру, угледівши в ній загрозу власній владі.

Відзначається, що 32-річна Кім Йо Чжон з 27 липня жодного разу не з'являлася на публіці.

«У минулому будь-кого позбавляли свого становища в той момент, коли його називали людиною номер два», – наводить видання слова професора корейського університету Нам Сун Ука.

ЗМІ нагадує, що у 2013 році Кім Чен Ин стратив свого власного дядька – Чан Сон Тхека, який займав високий пост в країні. Втім, як вважає професор, Кім Йо Чжон могла піти в тінь і за власним бажанням, побоюючись накликати на себе неприємності і не бажаючи відчувати терпіння брата.

Тим часом дружина Кім Чен Ина Лі Соль Чжу не з'являлася на публіці з січня цього року. Припускають, що вона могла народити ще одну дитину.

Нагадаємо, у серпні ЗМІ повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин передав частину владних повноважень групі чиновників та призначив свою молодшу сестру Кім Йо Чжон відповідальною за політику Пхеньяна у роботі з США та Південною Кореєю.

До слова, навесні ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР Кім Чен Ин переніс операцію на серці та перебуває у важкому стані.

Також зазначалось, що у випадку раптової смерті Кім Чен Ина, посаду лідера Північної Кореї займе його сестра Кім Йо Чжон.

Наприкінці серпня у ЗМУ з’явилася інформація, що Кім Чен Ин перебуває в коматозному стані.