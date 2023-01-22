Таємниця тривалістю у 50 років: у США нагородили пілота, який збив радянські винищувачі

Американське керівництво боялося нової світової війни

У США вручили Військово-морський хрест (другу за значимістю військову нагороду служби) 97-річному пілоту Ройсу Вільямсу. У часи Корейської війни він за пів години збив чотири радянські винищувачі МіГ-15. Про це повідомляє CNN.

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Досягнення американського пілота пів століття тримали у таємниці. У ті часи керівництво США боялося, що ця подія могла б призвести до нової світової війни.

Як Вільямс збив 4 радянські винищувачі

Повітряний бій американського F9F Panther – першого реактивного винищувача США, пілотом якого був Ройс Вільямс та радянських винищувачів відбувся 18 листопада 1952 року. Американський винищувач злетів з авіаносця USS Oriskany, який разом із трьома іншими авіаносцями діяв у складі оперативної групи в Японському морі.

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Вільямс та троє інших пілотів отримали наказ про патрулювання найпівнічнішої точки Корейського півострова, тобто межі Північної Кореї та СРСР. Через механічні проблеми іншим льотчикам США довелося повернутися на узбережжя до оперативної групи. Після цього в небі було ідентифіковано сім радянських винищувачів МіГ-15, які прямували у бік оперативної групи США.

Чотири радянські винищувачі МіГ відкрили вогонь. У відповідь Вільямс стріляв по хвостовому МіГу, який випав зі строю. Після цього понад пів години тривав повітряний бій, під час якого Вільямс зробив 760 пострілів із снарядів калібру 20 міліметрів. Завдяки професіоналізму та ціною великих зусиль Вільямс дістався авіаносця.

Після цієї події з Вільямсом зустрілося вище керівництво США. Новина про цей бій швидко розлетілася серед американської владної верхівки. Однак у Вашингтоні побоювалися, що це може призвести до нової світової війни, тож інформацію про події 18 листопада 1952 року засекретили. Наступного року пілот отримав Срібну зірку, однак нагороджували його за збиття ворожих літаків. Про радянські МіГи не згадували.

Записи про ті події були розсекречені тільки в 2002 році. У пізніших інтерв'ю Ройс Вільямс зазначав, що найперше після розсекречення документів розповів про цей бій своїй дружині.

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Дізнавшись про бій Вільямса з радянськими винищувачами, чимало американських військових виступали за надання пілоту найвищої американської нагороди. Та все ж у США вирішили надати йому другий за значимістю орден.

Корейська війна тривала з 1950 по 1953 роки і почалася вона з нападу КНДР на Південну Корею за підтримки СРСР, Згодом у конфлікт втрутилися США та Китай, а десятки країн надавали підтримку сторонам конфлікту (в основному Південній Кореї). Метою війни стало встановлення повного контролю Пхеньяна над Корейським півостровом, однак такого результату війна не принесла. Кордони КНДР та Південної Кореї залишилися майже незмінними.

Нагадаємо, пілот-винищувач з позивним Karaya став Героєм України.

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