Таліби відключили інтернет у незахопленому Панджшері

Майже ніде в країні таліби не зустріли серйозного опору, але він формується у Панджшерській ущелині

Майже ніде в країні таліби не зустріли серйозного опору, але він формується у Панджшерській ущелині

У Панджшерській ущелині зосереджуються противники руху «Талібан»

Кореспондентка телеканалу BBC Ялда Хакім на своїй сторінці в Twitter повідомила, що бойовики руху «Талібан» відключили Інтернет у непідконтрольній їм провінції Панджшер.

«Місцеві джерела кажуть мені, що доступ в Інтернет і послуги зв'язку практично повністю блоковані «Талібаном »у Панджшері», – пише Хакім.

Кореспондентка нагадала, що в цьому регіоні Афганістану, конкретно, в Панджшерській ущелині, зосереджуються противники руху «Талібан».

Раніше таліби заявили про взяття в облогу сил опору в Панджшері.

У інтерв’ю «Главкому» колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер сказав, що фундаментальним прорахунком адміністрації Байдена стала віра в те, що афганські сили безпеки будуть стояти та захищати країну без американської розвідки, логістики, авіаприкриття, зобов’язань. У Вашингтоні говорять про великі наслідки.

Також експерт назвав країни, які отримають бонуси від захоплення Афганістану талібами

Тим часом таліби встановили контроль над аеропортом Кабула. Вони чекають відходу американських військових, які евакуюють людей.

У той же час президент Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю в евакуації з Афганістану.