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    Думки вголос

    Афганістан перетворюється на поле бою різних терористичних груп

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    &laquo;Ісламська держава&raquo; взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі - Афганістан перетворюється на поле бою різних терористичних груп
    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі

    Війна в Афганістані йде між Талібаном (куди увійшли залишки Аль-Каїди) і Ісламською державою

    Мовою оригіналу

    Тема теракта в аэропорту Кабула – во всех мировых СМИ. Много прочитала сегодня, в том числе числе интервью в The Wall Street Journal Абу Омара Хорасани (Abu Omar Khorasani), в прошлом лидера Исламского государства.

    Интервью с ним записали за несколько дней до того, как он и восемь других членов его террористической группы были убиты Талибаном.

    И в этом интервью, и в других публикациях речь идет о войне, которая идёт между двумя террористическими группировками – Талибаном (включившим в себя остатки Аль-Каиды) и Исламским государством, его ответвлением Игил-К.

    То есть, кошмарный сценарий, когда Афганистан становится полем конкуренции и разборок для разных террористических групп, похоже, уже включился. Многие СМИ упоминают об отчёте ООН, в котором указывается, что ещё за несколько месяцев до вывода американских войск от 8000 до 10000 джихадистских боевиков из Центральной Азии, Северного Кавказа, Пакистана и западного Китая просочились в Афганистан. Часть из них связана с Талибаном и Аль-Каидой, а часть – с Игил-К.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Афганістан тероризм Талібан
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    Афганістан перетворюється на поле бою різних терористичних груп