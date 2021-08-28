Афганістан перетворюється на поле бою різних терористичних груп

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі

Війна в Афганістані йде між Талібаном (куди увійшли залишки Аль-Каїди) і Ісламською державою

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Тема теракта в аэропорту Кабула – во всех мировых СМИ. Много прочитала сегодня, в том числе числе интервью в The Wall Street Journal Абу Омара Хорасани (Abu Omar Khorasani), в прошлом лидера Исламского государства.

Интервью с ним записали за несколько дней до того, как он и восемь других членов его террористической группы были убиты Талибаном.

И в этом интервью, и в других публикациях речь идет о войне, которая идёт между двумя террористическими группировками – Талибаном (включившим в себя остатки Аль-Каиды) и Исламским государством, его ответвлением Игил-К.

То есть, кошмарный сценарий, когда Афганистан становится полем конкуренции и разборок для разных террористических групп, похоже, уже включился. Многие СМИ упоминают об отчёте ООН, в котором указывается, что ещё за несколько месяцев до вывода американских войск от 8000 до 10000 джихадистских боевиков из Центральной Азии, Северного Кавказа, Пакистана и западного Китая просочились в Афганистан. Часть из них связана с Талибаном и Аль-Каидой, а часть – с Игил-К.

Джерело: блог Олесі Яхно

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