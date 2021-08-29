Магазин на Франківщині оштрафували на 113 тис. грн за використання пісень Ірини Федишин

Порушення авторських прав у магазині зафіксував агент Організації колективного управління авторськими правами

Власника продуктового магазину «Смаколик» у селі Микуличин біля Яремче Івано-Франківської області оштрафували на 113,5 тис. грн за нелегальне використання двох пісень Ірини Федишин. Про це повідомляє Zaxid.net.

У березні 2021 року агент Організації колективного управління авторськими правами зафіксував, що в магазині вмикають пісні Ірини Федишин. Оскільки власник не зміг надати доказів легального використання контенту, то на нього подали до суду. За використання пісень «Ти тільки мій» та «Україна колядує» Господарський суд Івано-Франківської області оштрафував підприємця на 113,5 тис. грн.

У рішенні суду вказано, що 10 березня 2021 року у магазині, який належить підприємцю Ігорю Дічуку, представник спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» (ОКУАСП) зафіксував на відео відтворення пісень Ірини Федишин. Доказів, які підтверджують правові підстави використання пісень, підприємець не надав.

У своєму рішенні суд наголосив, що саме підприємець, який здійснює господарську діяльність у відповідному магазині, несе відповідальність за додержання в ньому вимог законодавства щодо охорони права на об'єкти інтелектуальної власності.

Авторські права на використання пісень «Ти тільки мій» та «Україна колядує» належать київській фірмі ТОВ «Бест Мьюзік». На підставі договору про управління майновими авторськими правами ОКУАСП має право збирати винагороду за публічне виконання цих творів, здійснювати фіксацію фактів їх комерційного використання та подавати позови до суду про виплату компенсацій за незаконне використання. Збитки від використання пісень Ірини Федишин експерти ОКУАСП оцінили в 56750 грн за кожну пісню.

Сам Ігор Дічук під час судового засідання заявив, що його магазин не пристосований для публічного прослуховування музики, а тому позов є безпідставним. Окрім цього, він зазначив, що якісь відео, на якому зафіксоване порушення, не дозволяє встановити, що це в магазині лунали пісні саме Ірини Федишин.

Утім, суд відкинув його заперечення і повністю задовольнив вимоги позивача, присудивши підприємцю сплатити штраф 113,5 тис. грн. Рішення суду поки не набуло чинності, оскільки підприємець ще має час, щоб подати апеляцію.

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