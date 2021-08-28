Захоплення Афганістану талібами. Експерт назвав країни, які отримають бонуси

Іран плескає в долоні, тому що для них Сполучені Штати – ворог №1, який обклав їх санкціями, вважає Володимир Пластун

Китай, Росія, Пакистан, Іран сподіваються на свої дивіденди

В економічному плані від нинішньої ситуації в Афганістані найбільше виграв Китай, у політичному Росія. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів сходознавець, дипломат, доктор історичних наук Володимир Пластун.

«У економічному плані, звичайно, найбільше виграв Китай. Він і надалі буде вигравати, тому що не відмовився від свого проєкту «Один пояс один шлях» (глобальна ініціатива КНР, прийнята у 2013 році. Вона полягає в інвестуванні проєктів майже в 70 країн, – ред.). З політичної точки зору, Росія виграла. Іран плескає в долоні, бо для них Сполучені Штати – ворог №1, який обклав їх санкціями. Пакистан і Китай проводитимуть практично одну і ту ж політику. У Китаю і Пакистану один ворог – це Індія. Оскільки у китайців є спірне прикордонне питання з індійцями, а в Індії з Пакистаном, природно, Кашмір», – пояснив експерт.

На його думку, існує тільки одна умова, за якої США зможуть повернутися в Афганістан.

«Я на 90% впевнений, що Штати більше ніколи не повернуться до Афганістану зі зброєю. Але може трапиться така річ, що ось ці угруповання, які примкнули до талібів, не підуть і будуть з території Афганістану здійснювати якісь напади. Тоді США можуть сказати: «будемо змушені якщо не ввести війська, то атакувати з авіаносців, які перебувають у Перській затоці та Індійському океані, або ж робити нальоти», – сказав Пластун.

До слова, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що незважаючи на ситуацію в Афганістані необхідно вести переговори з «Талібаном».

Нагадаємо, бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

Також стало відомо, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.