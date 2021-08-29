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    У Казахстані знову стався вибух у військовій частині

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    Після масштабної пожежі на військовому складі продовжуються поодинокі вибухи - У Казахстані знову стався вибух у військовій частині
    Після масштабної пожежі на військовому складі продовжуються поодинокі вибухи
    Фото з відкритих джерел

    На території складу боєприпасів у Казахстані, де у четвер 26 серпня сталася пожежа, зафіксували ще один слабкий вибух

    Про нові вибухи у військовій частині повідомляє пресслужба міністерства оборони республіки Казахстан.

    Як зазначається, новий вибух стався сьогодні, 29 серпня, близько 12.20, за місцевим часом.

    Унаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Причини інциденту з'ясовуються.

    До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 29 серпня днем загальнонаціональної жалоби у зв’язку з серією вибухів на військовому складі в Жамбилській області.

    За даними МНС Казахстану, число загиблих в результаті вибухів збільшилася до 13 осіб. Тіла трьох загиблих залишаються непізнаними. Пошуки ще трьох осіб ведуться.

    Нагадаємо, вибух на складі боєприпасів в Казахстані стався 26 серпня близько 19:00. За даними Міністерства оборони республіки, в приміщенні зберігалися переважно інженерні снаряди, що не володіють великою дальністю розльоту. Через те, що сталося у відставку подав міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв. Керівництво республіки вважає причиною того, що сталося був тротил, який зберігався на складі.

    Теги: пожежа вибух Казахстан президент
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    У Казахстані знову стався вибух у військовій частині