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    На україно-румунському кордоні затримано нелегалів із Афганістану та Пакистану

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    У легковику перебував водій, громадянин України, та чотири іноземці без документів - На україно-румунському кордоні затримано нелегалів із Афганістану та Пакистану
    У легковику перебував водій, громадянин України, та чотири іноземці без документів
    Фото: Сергій Бровко/Facebook

    Правоохоронці зупинили машину із нелегалами усього за кілометр від кордону

    У ніч проти неділі, 29 серпня, на Буковині прикордонники затримали групу іноземців, які планували незаконно дістатися країн Європейського Союзу. Про це повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

    Наряд відділу «Порубне» разом з оперативними співробітниками, Нацполіцією та за силової підтримки спецпідрозділу «Дозор» в районі перехрестя доріг «Багринівка – Старий Вовчинець – Черепківці», що за кілометр від кордону, зупинили «Шкоду».

    У легковику перебував водій, громадянин України, та чотири іноземці без документів – троє чоловіків та жінка.

    Пасажири автівки документів із собою не мали, однак під час бесіди прикордонники з’ясували, що чоловіки з Пакистану, а їх супутниця – з Афганістану.

    Для притягнення до адміністративної відповідальності за ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», затриманих іноземців доправлено до пункту тимчасового утримання Чернівецького прикордонного загону.

    Щодо водія направлено повідомлення до Національної поліції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

    Раніше повідомлялося, що у Польщі з 6 по 8 серпня співробітники Підляської прикордонної служби затримали 349 іноземців, які незаконно перетнули польсько-білоруський кордон. Затримані в основному громадяни Іраку та Афганістану.

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    Теги: прикордонники Білорусь іноземці водій жінка кордон час
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    На україно-румунському кордоні затримано нелегалів із Афганістану та Пакистану