Танці на цвинтарі. Російська влада визнала: на Червоній площі коїться безглуздя

У РФ вже багато років обговорюється питання поховання Леніна

Віцеспікер держдуми Росії Борис Чернишов (ЛДПР) запропонував перенести з Червоної площі меморіальний цвинтар біля Кремлівської стіни з могилами диктатора Йосипа Сталіна та інших діячів СРСР, а також тіло Володимира Леніна, яке знаходиться в мавзолеї.

«Все це (поховання) можливо, але не на Червоній площі, бо це блюзнірство, не на тому місці, де розгорнуті ковзанки та торгові ряди, де люди відзначають Новий рік, гуляють, приїжджають із регіонів», – заявив Чернишов у розмові з «РИА Новости».

Він додав, що фракція ЛДПР вносила кілька законопроєктів на цю тему.

«Це цвинтар, де лежать люди, і один із цих людей навіть не лежить згідно з усіма нормами, навіть просто моралі. Я говорю про Леніна. Давно вже Червона площа має бути звільнена від цього комплексу поховань», – наголосив парламентарій.

Він також назвав це «знущанням з людей».

«Тим більше Ленін ніколи не хотів, щоб його виставляли (на огляд) як мумію, яка зараз лежить у центрі Москви... Упевнений, що вже давно настав час для того, щоб вождеві всіх часів та народів (Сталіну. – Ред.), вождю пролетаріату ( Леніну. – Ред.) – їм усім разом нарешті знайти свій спокій з усіма необхідними атрибутами», – сказав Чернишов.

Минулого понеділка прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив у відсутності у російської влади планів винести тіло Леніна з Мавзолею на Червоній площі.

Нагадаємо, питання поховання Леніна обговорюється в РФ вже багато років. Так, у 2017 році керівник Чечні Рамзан Кадиров пропонував поховати тіло Леніна. Після цього глава КПРФ Геннадій Зюганов закликав усіх «заспокоїтись» і заявив, що тіло вождя революції зберігається за православними канонами.