Готуються до нападу? Росія проведе навчання стратегічних ядерних сил

На початку 2022 року Росія має намір провести навчання стратегічних ядерних сил

Навчання заплановані на тлі майбутніх переговорів Росії і НАТО щодо «гарантій безпеки»

Росія планує провести стратегічні командно-штабні навчання Грім. Вони охоплюватимуть всі три компоненти стратегічних ядерних сил. Про це повідомляє ТАСС.

Навчання заплановані на тлі майбутніх переговорів Росії і НАТО щодо «гарантій безпеки».

«Навчання «Грім» за участю російської ядерної тріади заплановані на початок 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Зазвичай в рамках цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії.

Також виконується навчально-бойовий пуск МБР зі складу Ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки дальньої авіації ВКС РФ.

Раніше глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що частка сучасного озброєння у складі ядерної тріади Росії досягла історичного рекорду – 89,1 відсотка. За словами Шойгу, одночасно з постачанням російської армії нового озброєння в країні створюється і сучасна інфраструктура, яка використовуватиметься стратегічними ядерними силами.

У грудні начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов заявив, що зараз майже всі пускові установки наземних стратегічних ядерних сил Росії – понад 95 відсотків – перебувають у постійній готовності до бойового застосування.

Нагадаємо, за даними аналітиків, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.