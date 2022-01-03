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    Опальний російський політик переніс дати «бомбардування України»

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    Жириновський переніс дати &laquo;бомбардування України&raquo; - Опальний російський політик переніс дати «бомбардування України»
    Жириновський переніс дати «бомбардування України»
    фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»

    Жириновський заявив, що бомбардування України можна провести у лютому

    Українофоб та депутат Держдуми Росії Володимир Жириновський заявив, що бомбардування України можна провести у лютому, оскільки це буде вдалий момент для початку примусу Києва до миру. Про це повідомляє Telegram-канал Ura.ru.

    Жириновський розчарований тим, що російська влада не стала нападати на Україну та Захід у новорічну ніч.

    «Я пропонував бомбити, завдати ударів. І по Києву, і, якщо потрібно, по західним містам. Але цього не було, обрана лінія на мирне співіснування. Я розумію, чому приймалося таке рішення», – заявив політик.

    На думку Жириновського, російська влада «даремно цього не зробила». Він уже робив аналогічну заяву в ефірі Першого каналу.

    Раніше у Білому домі повідомили, що під час перемовин американський лідер чітко дав зрозуміти, що США разом із союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.

    Зеленський зазначив, що перша міжнародна розмова року із президентом США доводить особливий характер їхніх відносин.

    До слова, раніше Жириновський закликав Путіна відновити заслання до Сибіру . Він вважає, що люди в засланнях будуть «працювати на благо батьківщини».

    Путін прокоментував слова Жириновського, сказавши, що трудові ресурси шляхом заслань – «це не наш метод»« і «надмірна жорсткість». Як пояснив він, на практиці ідея лідера ЛДПР «працювати не буде».

    Також скандальний російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський потрапив у скандал під час передвиборних дебатів.

    Теги: Росія Володимир Жириновський Путін скандал бомбардування Україна
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    Опальний російський політик переніс дати «бомбардування України»