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    Величезна піщана хмара із Сахари накрила частину Європи (фото)

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    Запорошена хмара з Сахари рухається над західним узбережжям Африки до Атлантичного океану - Величезна піщана хмара із Сахари накрила частину Європи (фото)
    Запорошена хмара з Сахари рухається над західним узбережжям Африки до Атлантичного океану
    фото: NASA

    Канарські острови і Мадейра сильно постраждали від пилу в повітрі

    Величезна хмара пилу з Сахари поширюється над Атлантичним океаном. На Канарських островах і в Португалії оголошено «жовтий» рівень небезпеки. Про це повідомляє Independent.

    На знімку, зробленому з космосу, видно, як запорошена хмара з Сахари рухається над західним узбережжям Африки до Атлантичного океану. Як повідомляє видання, це вже третя буря менш ніж за два тижні.

    Фото: NASA

    Фото: NASA

    На знімку, зробленому супутником Copernicus Sentinel-3 видно величезну хмару над іспанськими Канарськими островами, а також над Мадейрою в Португалії, які сильно постраждали від значної концентрації пилу в повітрі.

    Іспанське національне метеорологічне агентство AEMET оголосило «жовтий» рівень небезпеки, а органи охорони здоров'я рекомендували людям не залишатися на відкритому повітрі протягом тривалого часу.

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    Теги: прогноз погоди клімат Африка
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    Величезна піщана хмара із Сахари накрила частину Європи (фото)