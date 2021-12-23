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    У Гренландії зафіксована аномальна температура повітря

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    21 грудня було побито температурний рекорд - У Гренландії зафіксована аномальна температура повітря
    21 грудня було побито температурний рекорд
    фото з відкритих джерел

    Рекордно «високі» градуси показали стовпчики термометрів в одному з найпівнічніших міст на планеті

    В останні дні на півночі Гренландії спостерігалася аномально висока температура повітря. Це справжня аномалія для цього періоду. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

    Так, в одному з найпівнічніших міст на планеті Земля – Канак (Гренландія) – 21 грудня було побито температурний рекорд. Максимальна температура вдень виросла до +8,3 градуса.

    «Для таких високих широт з огляду на ще холодний період року і той факт, що в Гренландії зараз панує полярна ніч – це справжня аномалія!», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: земля рекорд повітря Гренландія
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    У Гренландії зафіксована аномальна температура повітря