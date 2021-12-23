У Гренландії зафіксована аномальна температура повітря

Рекордно «високі» градуси показали стовпчики термометрів в одному з найпівнічніших міст на планеті

В останні дні на півночі Гренландії спостерігалася аномально висока температура повітря. Це справжня аномалія для цього періоду. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Так, в одному з найпівнічніших міст на планеті Земля – Канак (Гренландія) – 21 грудня було побито температурний рекорд. Максимальна температура вдень виросла до +8,3 градуса.

«Для таких високих широт з огляду на ще холодний період року і той факт, що в Гренландії зараз панує полярна ніч – це справжня аномалія!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчені створять «чорну скриньку» на випадок кліматичної катастрофи.

Читайте також: