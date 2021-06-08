Танення льодовиків прискорюється. Чим це загрожує планеті?

Арктичний лід зникає вдвічі швидше, ніж прогнозували вчені. Це поглибшає наслідки глобального потепління

Льодові щити Арктики починають танути все швидше. Зі зростанням температури стає все менше білого льоду, який відбиває сонячні промені. Разом з тим виникає все більше темної води, яка поглинає тепло і нагріває планету.

Оцінити товщину льоду по знімках із супутників важко, оскільки кількість снігу не однакова у різних місцях. У минулому дані про товщину заметів надходили від радянських експедицій 1954-1991 років. Але кліматичні зміни істотно змінили Арктику, і тепер ця інформація застаріла.

У новому дослідженні вчені використали комп'ютерні моделі для отримання детальних прогнозів рівня снігового покриву з 2002 по 2018 роки. У моделях враховувалася температура, опади та рух криги. Ці дані показали, що товщина льоду скорочується у два рази швидше, в порівнянні з попередніми розрахунками, виведеними з температури морської води в центральній частині Арктики.

Фото: Euronews

«Товщина морського льоду – чутливий індикатор здоров'я Арктики, а коли Арктика нагрівається, нагрівається і весь світ. Товстий лід служить ізолюючим покривом, що не дає океану нагрівати атмосферу взимку і захищає океан від сонячного світла влітку. Тонкий лід з меншою ймовірністю переживе літнє танення», – сказав Роббі Маллет з Університетського коледжу Лондона, керівник дослідження.

Такі зміни в Арктиці здатні посилити екстремальні спеку і повені в Північній півкулі, а зростання рівня океану призведе до частіших штормів і берегової ерозії.

Згідно з нещодавно опублікованою доповіддю AMAP, арктичні льоди будуть однією з перших жертв потепління. З кожною часткою градуса в регіоні відбуваються значні зміни. Ймовірність того, що лід повністю розтане влітку, стане в 10 разів більше, якщо Земля в середньому нагріється на два градуси в порівнянні з доіндустріальним періодом.

Джерело: 24 канал