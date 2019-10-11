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    МЗС попередило українців про тайфун в Японії

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    <p>До Японії наближається тайфун &laquo;Хагібіс&raquo;</p> - МЗС попередило українців про тайфун в Японії

    До Японії наближається тайфун «Хагібіс»

    12-13 жовтня практично на всій території Японії очікується різке погіршення погодних умов

    Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України дав рекомендації українським громадянам в Японії у зв’язку із наближенням потужного тайфуну.

    Про це повідомляється на сторінці департаменту у соцмережі Facebook.

    Зазначається, що 12-13 жовтня практично на всій території Японії очікується різке погіршення погодних умов.

    «У зв’язку з цим планується часткове чи повне припинення усіх видів транспортного сполучення. Просимо врахувати небезпечні погодні умови та інші ускладнення під час планування подорожі до Японії», - говориться у повідомленні.

    У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації на території Японії, громадянам України рекомендують звертатися на гарячу лінію посольства України в Японії за номером телефону +81-90-1775-4206, адреса електронної пошти: [email protected], або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти: [email protected]

    Нагадаємо, через наближення тайфуну «Хагібіс» японські авіакомпанії прийняли рішення про скасування близько 800 внутрішніх авіарейсів, запланованих на 12 жовтня, що становить майже 90% добових перевезень. Також залізничний оператор JR прийняв рішення у суботу скоротити кількість потягів на найбільш завантаженою лінією між Токіо і Осакою, а у другій половині дня повністю припинити повідомлення на цьому маршруті.

    Наголошується, що кількість іноземних туристів, що знаходяться в даний час в Японії, значно перевищує середній показник для цієї пори року, так як в країні проходить Кубок світу з регбі.

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