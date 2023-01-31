Теракт у Пакистані: кількість загиблих у мечеті різко зросла
Поранення зазнали більш як сотня осіб
Кількість загиблих унаслідок вибуху в мечеті в пакистанському місті Пешавар у понеділок, 30 січня, зросла до 87 осіб. Про це повідомляє Reuters.
За словами представника місцевої лікарні, 57 людей отримали травми, семеро з яких перебувають у критичному стані.
Серед загиблих багато правоохоронців із прилеглих відділень поліції.
Вибух був настільки потужний, що дах будівлі обвалився.
За інформацією The Guardian, пакистанське крило «Талібану» вже взяло на себе відповідальність за теракт, який стався у місті поблизу кордону з Афганістаном.
Раніше повідомлялося, що у мечеті в пакистанському місті Пешавар стався вибух. Щонайменше 17 людей загинули і 90 дістали поранення.
Вибух стався в мечеті, де велика кількість людей зібралася на молитву. Частина будівлі обвалилася, і кілька людей, імовірно, перебувають під завалами.
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