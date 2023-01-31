Теракт у Пакистані: кількість загиблих у мечеті різко зросла

Поранення зазнали більш як сотня осіб

Кількість загиблих унаслідок вибуху в мечеті в пакистанському місті Пешавар у понеділок, 30 січня, зросла до 87 осіб. Про це повідомляє Reuters.

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За словами представника місцевої лікарні, 57 людей отримали травми, семеро з яких перебувають у критичному стані.

Серед загиблих багато правоохоронців із прилеглих відділень поліції.

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Вибух був настільки потужний, що дах будівлі обвалився.

За інформацією The Guardian, пакистанське крило «Талібану» вже взяло на себе відповідальність за теракт, який стався у місті поблизу кордону з Афганістаном.

Раніше повідомлялося, що у мечеті в пакистанському місті Пешавар стався вибух. Щонайменше 17 людей загинули і 90 дістали поранення.

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Вибух стався в мечеті, де велика кількість людей зібралася на молитву. Частина будівлі обвалилася, і кілька людей, імовірно, перебувають під завалами.