ФБР попередило Німеччину про загрозу теракту із хімічною зброєю – ЗМІ

Зловмисники планували здійснити атаку вже на Новий Рік

За наявною інформацією, ФБР повідомило німецьких колег, що підозрюваний цікавився в інтернеті ціанідом і рицином

Про загрозу підготовки теракту з використанням саморобної хімічної бомби влада Німеччини попередила Федеральне бюро розслідувань ФБР США. Про це пише Bild.

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За інформацією видання, ФБР повідомило німецьких колег, що підозрюваний цікавився в інтернеті ціанідом і рицином, щоб, можливо, здійснити атаку вже на Новий Рік. Однак, мабуть, не зміг закупити достатньої кількості хімікатів.

Під час спецоперації із житлових приміщень іранця співробітники правоохоронних органів у спеціальних захисних костюмах винесли якісь субстанції у блакитних контейнерах для подальшого вивчення. Через деякий час представник генпрокуратури Дюссельдорфа, однак, повідомив журналістам, що отруйних речовин не було виявлено.

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Рицин у переліку Інституту імені Роберта Коха значиться як «біологічна зброя». Ціанід також вкрай токсичний.

Раніше повідомлялось, що президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.