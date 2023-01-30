У Пакистані прогримів потужний вибух у мечеті: сотні поранених, багато загиблих (відео)

Вибух стався у мечеті, де велика кількість людей зібралася на молитву

У мечеті в пакистанському місті Пешавар стався вибух. Щонайменше 17 людей загинули і 90 дістали поранення. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що вибух стався в мечеті, де велика кількість людей зібралася на молитву. Частина будівлі обвалилася, і кілька людей, імовірно, перебувають під завалами.

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«Щонайменше 17 загиблих, понад 90 поранених унаслідок вибуху смертника в мечеті Пешавара», – йдеться у повідомленні місцевого телеканалу Geo News.

Раніше повідомлялося, що потужний вибух стався у центрі виробництва боєприпасів у провінції Ісфахан, розташованій у центрі Ірану.