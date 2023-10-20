Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Терористи ХАМАСу були під наркотиками під час нападу на Ізраїль – The Jerusalem Post

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Терористи ХАМАСу були під наркотиками під час нападу на Ізраїль – The Jerusalem Post
фото ілюстративне

Кокаїн було вилучено з кишень багатьох терористів, які загинули на ізраїльській землі

Терористи ХАМАСу, які здійснили несподіваний напад на Ізраїль 7 жовтня, перебували під впливом каптагону – синтетичного стимулятора амфетамінового ряду, який підпільно вироблявся в Південній Європі і переправлявся через Туреччину на споживчі ринки Аравійського півострова. Про це пише The Jerusalem Post. 

Зазначаєтсья, що таблетки були вилучені з кишень багатьох терористів, які загинули на ізраїльській землі.

Цей стимулятор, також відомий як «кокаїн для бідних», дозволяв терористам здійснювати жахливі акти з почуттям спокою і байдужості. Водночас, він тримав їх у стані підвищеної готовності протягом тривалого часу і пригнічував апетит.

Каптагон торгова назва лабораторного препарату, створеного в 1960-ті роки як альтернатива амфетаміну і метамфетаміну, які на той час використовувалися для лікування поведінкових розладів і нарколепсії. Останнім часом каптагон набув широкого поширення в країнах Близького Сходу. 

Вважається, що бойовики ІДІЛ, які розстріляли перехожих і відвідувачів ресторанів у Парижі 13 листопада 2015 року, також перебували під впливом каптагону. За словами очевидців, вони «хиталися, як зомбі, і вбивали людей, не виявляючи жодних емоцій».

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Згодом військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

Читайте також:

Теги: Ізраїль наркотики ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від обстрілів найбільше загинуло громадян США – 32
Ізраїль повідомив, скільки українців загинуло внаслідок атаки ХАМАСу
Сьогодні, 16:57
Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям
З Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний рейс із 79 громадянами України
Сьогодні, 11:40
Міл-Ман підкреслив, що мета ізраїльської армії – знищення терористів
Як до нелюдів застосовувати міжнародне право? Експосол Ізраїлю в Москві порівняв Росію і ХАМАС
Вчора, 15:48

Соціум

Неподалік Іспанії виявлено російський підводний човен
Неподалік Іспанії виявлено російський підводний човен
Ізраїль планує створити у Газі новий режим безпеки
Ізраїль планує створити у Газі новий режим безпеки
Терористи ХАМАСу були під наркотиками під час нападу на Ізраїль – The Jerusalem Post
Терористи ХАМАСу були під наркотиками під час нападу на Ізраїль – The Jerusalem Post
Нове правило Польщі: за що можуть оштрафувати українців
Нове правило Польщі: за що можуть оштрафувати українців
Киргизія ввела нові правила в'їзду й підставила росіян
Киргизія ввела нові правила в'їзду й підставила росіян
Російська географічна спілка, яку очолює Шойгу, намагається вербувати норвежців
Російська географічна спілка, яку очолює Шойгу, намагається вербувати норвежців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
15K
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
12K
Поляки обурені через яблука з України: що відбувається із цінами
7886
До кінця листопада не робіть висновків про контрнаступ. Вірте і чекайте
7217
Окупанти створили гуманітарну кризу в Токмаку

Новини

«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду
Сьогодні, 14:48
За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 04:48
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Сьогодні, 02:25
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту