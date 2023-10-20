Терористи ХАМАСу були під наркотиками під час нападу на Ізраїль – The Jerusalem Post

Кокаїн було вилучено з кишень багатьох терористів, які загинули на ізраїльській землі

Терористи ХАМАСу, які здійснили несподіваний напад на Ізраїль 7 жовтня, перебували під впливом каптагону – синтетичного стимулятора амфетамінового ряду, який підпільно вироблявся в Південній Європі і переправлявся через Туреччину на споживчі ринки Аравійського півострова. Про це пише The Jerusalem Post.

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Зазначаєтсья, що таблетки були вилучені з кишень багатьох терористів, які загинули на ізраїльській землі.

Цей стимулятор, також відомий як «кокаїн для бідних», дозволяв терористам здійснювати жахливі акти з почуттям спокою і байдужості. Водночас, він тримав їх у стані підвищеної готовності протягом тривалого часу і пригнічував апетит.

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Каптагон – торгова назва лабораторного препарату, створеного в 1960-ті роки як альтернатива амфетаміну і метамфетаміну, які на той час використовувалися для лікування поведінкових розладів і нарколепсії. Останнім часом каптагон набув широкого поширення в країнах Близького Сходу. Вважається, що бойовики ІДІЛ, які розстріляли перехожих і відвідувачів ресторанів у Парижі 13 листопада 2015 року, також перебували під впливом каптагону. За словами очевидців, вони «хиталися, як зомбі, і вбивали людей, не виявляючи жодних емоцій». Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Згодом військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.