Як до нелюдів застосовувати міжнародне право? Експосол Ізраїлю в Москві порівняв Росію і ХАМАС

«Хіба те, що сталося в Бучі, Ірпені, не говорить про те, що це військові злочини і це просто звіряча поведінка?»

Колишній ізраїльський посол у Росії Аркадій Міл-Ман вважає, що існує серйозний когнітивний дисонанс з приводу критики Ізраїлю з боку Human Right Watch, ООН та Amnesty International. Про це він заявив у інтерв’ю «Главкому».

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«З одного боку, є міжнародне право, є Женевські конвенції, є якісь правила ведення військових дій. Якщо країни все-таки перебувають у рамках якоїсь більш-менш цивілізованої поведінки, то тоді до країн, що воюють, може бути застосовано міжнародне право, перераховані вище конвенції», – заявив експосол.

Як приклад він назвав війну між Україною і Росією. РФ у ній не дотримується жодних конвенцій, міжнародного права.

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«Хіба те, що сталося в Бучі, Ірпені, не говорить про те, що це військові злочини і це просто звіряча поведінка? Атаку на Ізраїль 7 жовтня вчинили нелюди зі звіриним характером, які ґвалтували, спалювали, грабували цілі сім'ї, розстрілювали просто всіх, хто їхав по дорозі, молодих людей, які відпочивали на музичному фестивалі неподалік від Гази. Вони в них просто стріляли, нібито вони були на полюванні на качок», – підкреслив Міл-Ман.

Експосол додав, що не буває, щоб до нелюдів застосовували міжнародне право, яке в принципі застосовується до тих, хто перебуває в якихось цивілізованих рамках. «І тепер від нас вимагають дотримання міжнародного права, конвенцій? Тобто одна сторона не дотримується і до неї в цьому питань немає, а інша повинна? Вам не здається, що це якийсь когнітивний дисонанс? Міжнародні організації, та ж Amnesty International після Бучі, по суті, сказала, що «не все так однозначно». Пам'ятаєте, який скандал після цього був? Так само і в нашому випадку», – наголосив Міл-Ман.

Він також додав, що у ізраїльської армії немає завдання знищити мирних жителів, а метою є знищення терористів і всіх активних членів терористичних організацій. За його словами, мирне населення Гази вже звикло до подібного роду наземних операцій, яка скоро розпочнеться.

Нагадаємо, Міжнародна правозахисна група Human Rights Watch та Amnesty International звинуватили Ізраїль у використанні боєприпасів з білим фосфором під час військових операцій у Секторі Газа та в Лівані. ООН звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародного права: за словами організації, блокада Сектора Гази порушує міжнародне право.

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Нагадаємо, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт, в якому звинуватила Збройні сили України у створенні баз поблизу шкіл та лікарень. Згодом експерти засудили цей скандальний звіт Amnesty International.