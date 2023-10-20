З Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний рейс із 79 громадянами України
Борт вилетів з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) 19 жовтня о 22:30 за місцевим часом
Четвертий евакуаційний борт із 79 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до румунського Бухареста. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі у Facebook.
Як зазначається, борт вилетів з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) 19 жовтня о 22:30 за місцевим часом.
Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.
Як повідомлялося, дані про загибель в Ізраїлі 23 українців не відповідають дійсності. Наразі відомо про загибель 18 громадян України. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
Нагадаємо, 17 жовтня третій евакуаційний рейс із 74 українськими громадянами вилетів із Тель-Авіва до Бухареста (Румунія) у межах триваючої операції з евакуації українських громадян, які перебувають в Ізраїлі.
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