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З Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний рейс із 79 громадянами України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
З Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний рейс із 79 громадянами України
Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям
фото з відкритих джерел

Борт вилетів з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) 19 жовтня о 22:30 за місцевим часом

Четвертий евакуаційний борт із 79 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до румунського Бухареста. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі у Facebook.

Як зазначається, борт вилетів з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) 19 жовтня о 22:30 за місцевим часом.

Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

Як повідомлялося, дані про загибель в Ізраїлі 23 українців не відповідають дійсності. Наразі відомо про загибель 18 громадян України. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 

Нагадаємо, 17 жовтня третій евакуаційний рейс із 74 українськими громадянами вилетів із Тель-Авіва до Бухареста (Румунія) у межах триваючої операції з евакуації українських громадян, які перебувають в Ізраїлі.

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Теги: посольство ХАМАС Євген Корнійчук Ізраїль українці евакуація

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