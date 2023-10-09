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Ізраїль розпочав наземне вторгнення в Газу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ізраїль розпочав наземне вторгнення в Газу
Фото: скріншот відео Главком

Ізраїльський прем'єр пообіцяв ХАМАСу «важкі та жахливі речі»

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

«Ми почали. Ізраїль переможе!», – підписав він відео з кадрами завдання ракетних ударів.

Сьогодні Нетаньяху пообіцяв, що ХАМАС переживе «важкі та жахливі речі». Звертаючись до влади на півдні країни, прем'єр-міністр сказав: «Я знаю, що ви пройшли через жахливі та важкі речі. Держава не залишить каменя на камені, щоб допомогти вам. Ваше керівництво є дуже сильним у ці важкі дні, потрібен час. Обіймаю вас і усіх мешканців. Ми всі з вами, і ми переможемо ХАМАС силою, великою силою».

Також Нетаньяху закликав владу «стояти твердо, тому що ми збираємося змінити Близький Схід».

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

«Я наказав повністю заблокувати Сектор Газа. Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива, все закрито», – заявив Йоав Галлант.

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Теги: Сектор Газа ХАМАС армія Ізраїль

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