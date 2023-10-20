Ізраїль повідомив, скільки українців загинуло внаслідок атаки ХАМАСу

Троє українців зникли безвісти

Влада Ізраїлю оновила дані про загиблих іноземців внаслідок бойових дій та обстрілів. Найбільше жертв серед громадян США та України. Про це повідомляє видання «Новости Израиля».

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Відтак, згідно з оновленими даними, від обстрілів загинули 32 громадяни США, ще вісім американців вважають зниклими безвісти.

Також повідомляють про загибель 24 громадян України. Троє українців зникли безвісти. Крім того, серед загиблих є й 22 громадян Франції.

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Загалом від атак бойовиків ХАМАС загинули громадяни: Аргентини, Росії, Таїланду, Німеччини, Британії, Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Шрі-Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану та Казахстану.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Згодом військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.