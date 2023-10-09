Міністр оборони Ізраїлю видав наказ про повну блокаду Сектору Газа

У Секторі Газа не буде ні електрики, ні їжі, ні палива

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Про це заявив голова Міноборони країни Йоав Галлант, передає The Times Of Israel.

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«Я наказав повністю заблокувати Сектор Газа. Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива, все закрито», – заявив Йоав Галлант.

Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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Раніеш повідомлялося, що в Ізраїлі нові вибухи. Ракети влучили поблизу аеропорту під Тель-Авівом.

Також відомо, що армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.