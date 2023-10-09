Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Міністр оборони Ізраїлю видав наказ про повну блокаду Сектору Газа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міністр оборони Ізраїлю видав наказ про повну блокаду Сектору Газа
фото ілюстративне

У Секторі Газа не буде ні електрики, ні їжі, ні палива

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Про це заявив голова Міноборони країни Йоав Галлант, передає The Times Of Israel.

«Я наказав повністю заблокувати Сектор Газа. Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива, все закрито», – заявив Йоав Галлант.

Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Раніеш повідомлялося, що в Ізраїлі нові вибухи. Ракети влучили поблизу аеропорту під Тель-Авівом.

Також відомо, що армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. 

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Теги: війна Ізраїль армія військові ХАМАС Сектор Газа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Ізраїлі нові вибухи: ракети влучили поблизу аеропорту під Тель-Авівом (відео)
В Ізраїлі нові вибухи: ракети влучили поблизу аеропорту під Тель-Авівом (відео)
Сьогодні, 12:46
Галкін розповів, чому відмовився тікати з Ізраїлю
Галкін розповів, чому відмовився тікати з Ізраїлю
Сьогодні, 12:19
Ізраїль повернув контроль над усіма містами, захопленими бойовиками ХАМАС
Ізраїль повернув контроль над усіма містами, захопленими бойовиками ХАМАС
Сьогодні, 12:00

Соціум

Міністр оборони Ізраїлю видав наказ про повну блокаду Сектору Газа
Міністр оборони Ізраїлю видав наказ про повну блокаду Сектору Газа
В Ізраїлі нові вибухи: ракети влучили поблизу аеропорту під Тель-Авівом (відео)
В Ізраїлі нові вибухи: ракети влучили поблизу аеропорту під Тель-Авівом (відео)
Ізраїль повернув контроль над усіма містами, захопленими бойовиками ХАМАС
Ізраїль повернув контроль над усіма містами, захопленими бойовиками ХАМАС
Маск прокоментував заклик іранського лідера знищити Ізраїль
Маск прокоментував заклик іранського лідера знищити Ізраїль
ХАМАС вів багаторічну кампанію з обману Ізраїлю – Reuters
ХАМАС вів багаторічну кампанію з обману Ізраїлю – Reuters
Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів
Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
50K
В Україні випав перший сніг
16K
Помер один із найвідоміших котів України (фото)
13K
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри
5547
«Її магічний голос із нами назавжди», – Зеленський висловив співчуття родині Ніни Матвієнко
4903
Московський патріархат та мітки «русского міра»

Новини

КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Сьогодні, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Авіаудари по Сектору Гази й екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 04:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту