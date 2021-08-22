The Sun: Британська королева готується до суду з принцом Гаррі та Меган Маркл

Відносини принца Гаррі і Меган Маркл з Букінгемським палацом остаточно зіпсувалися в березні 2021 року

Єлизавета II готова піти в суд, але сподівається, що родичі одумаються і припинять конфлікт

Королева Великобританії Єлизавета II найняла команду адвокатів, щоб дати відсіч принцу Гаррі і Меган Маркл, які «неодноразово нападали» на королівську сім'ю. Про це повідомляє The Sun.

За інформацією таблоїду, Єлизавета II готова піти в суд, але сподівається, що родичі одумаються і припинять конфлікт.

«Існує межа того, скільки вони будуть терпіти. Королеві і її сім'ї вже досить атак (...). Гаррі і Меган дізнаються і зрозуміють, що повторні напади неприпустимі», – зазначило королівське джерело і уточнило, що зараз юристи проводять консультації з експертами у наклепах.

Зазначається, що адвокати планують відправити попередження компанії Penguin Random House, що зібралася опублікувати мемуари принца Гаррі, які він «пише не як принц, яким народився, а як людина, якою став».

Раніше, в липні, повідомлялося, що Гаррі домовився з видавництвом Penguin Random House про публікацію своїх спогадів і отримав великий аванс. Королівський біограф Анджела Левін стверджувала, що книга буде присвячена загибелі принцеси Діани.

Відносини принца Гаррі і Меган Маркл з Букінгемським палацом остаточно зіпсувалися в березні 2021 року після скандального інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, в якому герцогиня Сассекська натякнула на расистські настрої деяких членів королівської сім’ї.