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    The Sun: Британська королева готується до суду з принцом Гаррі та Меган Маркл

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    Відносини принца Гаррі і Меган Маркл з Букінгемським палацом остаточно зіпсувалися в березні 2021 року&nbsp; - The Sun: Британська королева готується до суду з принцом Гаррі та Меган Маркл
    Відносини принца Гаррі і Меган Маркл з Букінгемським палацом остаточно зіпсувалися в березні 2021 року 
    Фото: thesun.co.uk

    Єлизавета II готова піти в суд, але сподівається, що родичі одумаються і припинять конфлікт

    Королева Великобританії Єлизавета II найняла команду адвокатів, щоб дати відсіч принцу Гаррі і Меган Маркл, які «неодноразово нападали» на королівську сім'ю. Про це повідомляє The Sun.

    За інформацією таблоїду, Єлизавета II готова піти в суд, але сподівається, що родичі одумаються і припинять конфлікт.

    «Існує межа того, скільки вони будуть терпіти. Королеві і її сім'ї вже досить атак (...). Гаррі і Меган дізнаються і зрозуміють, що повторні напади неприпустимі», – зазначило королівське джерело і уточнило, що зараз юристи проводять консультації з експертами у наклепах.

    Зазначається, що адвокати планують відправити попередження компанії Penguin Random House, що зібралася опублікувати мемуари принца Гаррі, які він «пише не як принц, яким народився, а як людина, якою став».

    Раніше, в липні, повідомлялося, що Гаррі домовився з видавництвом Penguin Random House про публікацію своїх спогадів і отримав великий аванс. Королівський біограф Анджела Левін стверджувала, що книга буде присвячена загибелі принцеси Діани.

    Відносини принца Гаррі і Меган Маркл з Букінгемським палацом остаточно зіпсувалися в березні 2021 року після скандального інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, в якому герцогиня Сассекська натякнула на расистські настрої деяких членів королівської сім’ї.

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    Теги: ЗМІ суд Меган Маркл расизм цунамі
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    The Sun: Британська королева готується до суду з принцом Гаррі та Меган Маркл