Десять найголовніших новин тижня

«Главком» підготував головні новини за тиждень

Осінь не за горами, тож українців минулого тижня цікавила погода, а також чи дозволить коронавірус піти дітям до школи.

Крім того, в Україні у ці дні триває одразу кілька масштабних міжнародних подій, зокрема, підготовка до саміту «Кримська платформа» та візит Патріарха Варфоломія. Також усі в очікуванні відзначення 30-ї річниці Незалежності, а довкола майбутнього святкового концерту розгорілося уже кілька скандалів. «Главком» зібрав для вас найголовніші події останніх семи днів.

Варфоломій у Києві. Вселенський патріарх зустрівся із першими особами держави та провів літургію

У п'ятницю, 20 серпня, розпочався офіційний візит в Україну Вселенського патріарха Варфоломія. Він триватиме до 24 серпня. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

21 серпня у столичному Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася подячна молитва з нагоди візиту до України Вселенського патріарха Варфоломія. Вселенський Патріарх Варфоломій подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла.

Також Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

23 серпня Варфоломій провів разом із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії.

Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

Нові санкції РНБО

РНБО ухвалила рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Деркача, засновника видання «Страна» Гужви, проросійського блогера Шарія.

Також санкції ввели проти Алли Бондаренко, Ольги Шарій. Щодо Гужви – накладено санкції і на пов'язані з ним медійні юридичні особи.

Крім того, наклали санкції на російські сайти та персонально на бойовика Пушиліна, який реєструє свої медіа на тимчасово окупованій території.

РНБО також вжила санкції проти представників окупаційної влади у Криму.

Ознайомитися з повним списком підсанкційних осіб можна буде після публікації відповідного указу президента.

Народний синоптик спрогнозував, яким буде вересень

Вересень 2021 року в Україні буде зовсім різним, погода коливатиметься від літньої до майже зимової. Народний синоптик Леонід Горбань розповів про детальний прогноз погоди на вересень.

За його словами, осінь почнеться теплом і перші 10 днів вересня в Україні триматиметься майже літня погода, а у другій декаді можливі невеликі дощі.

У більшості областей перша половина вересня буде досить лагідною. Температура коливатиметься від +24 до +27, а вночі від +15 до +20.

Найтепліше буде на початку другої декади місяця, а потім температура піде на спад.

Горбань прогнозує, що похолодання почнеться рівно із другої половини вересня.

За прогнозами метеорологів, в середині місяця вже почнеться сильне опадання листя, а за кілька днів країну накриє потужний антициклон.

Концерт до Дня Незалежності: подробиці шоу та ображені зірки

24 серпня на Національному спорткомплексі «Олімпійський» виступлять 35 виконавців і гуртів.

Як повідомляли організатори, захід до 30-річчя незалежності України поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.

Павло Зібров звернувся до організаторів концерту на НСК «Олімпійський» з бажанням виступити на заході до святкування 30-річчя Незалежності України. Йому відмовили. Також Зібров, якого не запросили співати на «Олімпійському» в День Незалежності, заборонив Бабкіну виконувати «Хрещатик» на концерті до Дня Незалежності.

Ще одна відома й дуже популярна колись співачка Марія Бурмака розповіла, що на жоден концерт до Дня Незалежності її не запросили.

День знань у епоху коронавірусу: чи буде у школах лінійка 1 вересня

В Україні наразі діє адаптивний карантин, тож постає питання, чи будуть у школах проводити традиційні лінійки 1 вересня. Керівник головного управління шкільної та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко наголосив, що фактично всі роки незалежності не було ніяких директивних вказівок про обов'язковість лінійки.

За його словами, до традиційної лінійки можна ставитися по-різному. «Разом з тим не варто говорити, що це пережиток минулого. Цього не треба робити. Є школи, де вважають, що це нормально», – каже він.

Керівник управління освіти запевняє, що школи можуть проводити лінійки.

«Коротку лінійку 1 вересня бажано проводити. Однак, в принципі, бути лінійці 1 вересня або ні – вирішує навчальний заклад», – заявив Кононенко.

Експерт додав, що в сучасних умовах, якщо проводяться масові заходи, треба враховувати соціальну дистанцію і проаналізувати, чи є в цьому необхідність з точки зору епідситуації.

Українські ковід-сертифікати пройшли технічне оцінювання у ЄС

Ковід-сертифікати у застосунку «Дія» успішно пройшли технічне оцінювання з боку Євросоюзу. Наразі залишається політична частина взаємовизнання – погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами.

Розробкою та технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

Загалом у «Дії» планується три типи сертифікатів: про проходження повного курсу вакцинації, про негативний ПЛР-тест на визначення Covid-19 та про те, що людина перехворіла на Covid-19, що підтверджується даними з електронної системи охорони здоров’я.

Ковід-сертифікат – це цифровий документ, в якому має бути інформація про вакцинацію, з яким у перспективі стануть можливі подорожі до ЄС.

Наразі сертифікати працюють у режимі бета-тестування й ще не доступні усім охочим. Проте невдовзі система має запрацювати для всіх.