  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Принц Гаррі отримав $20 млн авансу за книгу з мемуарами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Онук Єлизавети II таємно працював над книгою спогадів протягом року - Принц Гаррі отримав $20 млн авансу за книгу з мемуарами
    Онук Єлизавети II таємно працював над книгою спогадів протягом року
    Фото: Mirror

    Співавтором книги принца Гаррі став лауреат Пулітцерівської премії

    Британський принц Гаррі отримав багатомільйонний аванс за випуск книги своїх спогадів у видавництві Penguin Random House. Про це повідомляє Page Six.

    Відзначається, що герцогу Сассекському заплатили за мемуари не менше $20 мільйонів. За інформацією видання, онук Єлизавети II таємно працював над книгою спогадів протягом року.

    Його співавтором став журналіст, лауреат Пулітцерівської премії Джон Мерінгер, який нібито отримав за свою роботу аванс в один мільйон доларів.

    «Використовуючи досвід принца, солдата і борця за соціальні свободи, Гаррі став одним з найпомітніших світових лідерів, завдяки сміливості і відкритості. Саме тому ми будемо раді опублікувати його чесну і надихаючу історію», – заявив генеральний директор Penguin Random House Маркус Долі.

    Як повідомлялося, принц Гаррі і Меган Маркл знімають другий фільм для Netflix.

    Ще в квітні Netflix анонсував документальний серіал від Archewell – громадської організації, яку заснували принц Гаррі і його дружина. Документальний серіал, який отримав назву «Серце непереможених», присвячений спортивним змаганням Invictus Games ( «Ігри нескорених»).

    Раніше стало відомо, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

    Також відомо, що британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

    Читайте також:
    Теги: книги Королева Єлизавета II Велика Британія Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Принц Гаррі отримав $20 млн авансу за книгу з мемуарами