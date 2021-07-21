Принц Гаррі отримав $20 млн авансу за книгу з мемуарами

Онук Єлизавети II таємно працював над книгою спогадів протягом року

Співавтором книги принца Гаррі став лауреат Пулітцерівської премії

Британський принц Гаррі отримав багатомільйонний аванс за випуск книги своїх спогадів у видавництві Penguin Random House. Про це повідомляє Page Six.

Відзначається, що герцогу Сассекському заплатили за мемуари не менше $20 мільйонів. За інформацією видання, онук Єлизавети II таємно працював над книгою спогадів протягом року.

Його співавтором став журналіст, лауреат Пулітцерівської премії Джон Мерінгер, який нібито отримав за свою роботу аванс в один мільйон доларів.

«Використовуючи досвід принца, солдата і борця за соціальні свободи, Гаррі став одним з найпомітніших світових лідерів, завдяки сміливості і відкритості. Саме тому ми будемо раді опублікувати його чесну і надихаючу історію», – заявив генеральний директор Penguin Random House Маркус Долі.

Як повідомлялося, принц Гаррі і Меган Маркл знімають другий фільм для Netflix.

Ще в квітні Netflix анонсував документальний серіал від Archewell – громадської організації, яку заснували принц Гаррі і його дружина. Документальний серіал, який отримав назву «Серце непереможених», присвячений спортивним змаганням Invictus Games ( «Ігри нескорених»).