Принц Гаррі отримав $20 млн авансу за книгу з мемуарами
Співавтором книги принца Гаррі став лауреат Пулітцерівської премії
Британський принц Гаррі отримав багатомільйонний аванс за випуск книги своїх спогадів у видавництві Penguin Random House. Про це повідомляє Page Six.
Відзначається, що герцогу Сассекському заплатили за мемуари не менше $20 мільйонів. За інформацією видання, онук Єлизавети II таємно працював над книгою спогадів протягом року.
Його співавтором став журналіст, лауреат Пулітцерівської премії Джон Мерінгер, який нібито отримав за свою роботу аванс в один мільйон доларів.
«Використовуючи досвід принца, солдата і борця за соціальні свободи, Гаррі став одним з найпомітніших світових лідерів, завдяки сміливості і відкритості. Саме тому ми будемо раді опублікувати його чесну і надихаючу історію», – заявив генеральний директор Penguin Random House Маркус Долі.
Як повідомлялося, принц Гаррі і Меган Маркл знімають другий фільм для Netflix.
Ще в квітні Netflix анонсував документальний серіал від Archewell – громадської організації, яку заснували принц Гаррі і його дружина. Документальний серіал, який отримав назву «Серце непереможених», присвячений спортивним змаганням Invictus Games ( «Ігри нескорених»).
Раніше стало відомо, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.
Також відомо, що британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.
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