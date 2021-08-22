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    У Києві розпочалася зустріч Зеленського та Меркель

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    Президент привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій - У Києві розпочалася зустріч Зеленського та Меркель

    Президент привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій

    Фото сайту глави Української держави

    Після переговорів Зеленського та Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації

    У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Про це повідомляється на сайті глави Української держави.

    «У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом», – ідеться в повідомленні.

    Президент привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій.

    Меркель також вшанувала пам’ять полеглих у Другій світовій війні: поклала вінок на могилу Невідомого солдата на Меморіалі Вічної Слави.

    Після переговорів Зеленського та Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі.

    Зеленський і Меркель планують обговорити питання двосторонньої та економічної політики, процес реформ в Україні та виконання Мінських угод.

    О 14.00 в Маріїнському палаці почнеться зустріч президента України і канцлера ФРН з представниками ЗМІ.

    Нагадаємо, Німеччина замінила представника на саміті «Кримської платформи».

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    Теги: ЗМІ Німеччина Ангела Меркель День Незалежності Володимир Зеленський президент
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    У Києві розпочалася зустріч Зеленського та Меркель