У Києві розпочалася зустріч Зеленського та Меркель

Після переговорів Зеленського та Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації

У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Про це повідомляється на сайті глави Української держави.

«У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом», – ідеться в повідомленні.

Президент привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій.

Меркель також вшанувала пам’ять полеглих у Другій світовій війні: поклала вінок на могилу Невідомого солдата на Меморіалі Вічної Слави.

Після переговорів Зеленського та Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі.

Зеленський і Меркель планують обговорити питання двосторонньої та економічної політики, процес реформ в Україні та виконання Мінських угод.

О 14.00 в Маріїнському палаці почнеться зустріч президента України і канцлера ФРН з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, Німеччина замінила представника на саміті «Кримської платформи».