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Time обрав 100 найкращих книг 2023 року: жодної української, проте одна про любов до Росії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Time обрав 100 найкращих книг 2023 року: жодної української, проте одна про любов до Росії
Авторка книжки «Я люблю Росію» – журналістка Олена Костюченко, яка останні 15 років працювала кореспондентом «Нової газети», однієї з останніх незалежних російських газет
фото: скрін Time

Олена Костюченко на початку повномасштабного вторгнення перебувала на території України

Впливовий американський журнал Time відзначив 100 найкращих книг 2023 року. До списку, складеного виданням, не увійшла жодна українська книжка, але є твір про Росію. Список рекомендованих журналом книг розміщено на сайті Time. На думку видання, це саме ті 100 книг, які потрібно прочитати у 2023 році.

«Ось офіційний список 100 книг, які необхідно прочитати у 2023 році за версією Time, в яких знайдеться щось для кожного читача: від «Запасний» про принца Гаррі до «Продовольчого магазину Небес та Землі» Джеймса Макбрайда та «Спустімося» Джесмін Уорд», – йдеться в повідомленні журналу в Instagram.

Список поданий в алфавітному порядку, оскільки видання не визначало ніяких рейтингів рекомендованих книг. У переліку немає жодного українського твору, зате є книга про Росію. Упорядники списку зазначили, що до нього увійшли «художня, нон-фікшн та поетична література, яка розважала та просвітлювала нас».

Time обрав 100 найкращих книг 2023 року: жодної української, проте одна про любов до Росії фото 1

Авторка книжки «Я люблю Росію» – журналістка Олена Костюченко, яка останні 15 років працювала кореспондентом «Нової газети», однієї з останніх незалежних російських газет. Зараз вона живе в еміграції. У своїй книжці авторка малює портрет країни-агресорки, яка все глибше занурюється у фашизм. Костюченко задокументувала Росію очима тих, кого вона систематично і жорстоко знищує: сільських дівчат, яких залучають до секс-роботи, квір-людей (представників ЛГБТК+) у глибинці, пацієнтів і лікарів українського пологового будинку, а також таких журналістів, як вона сама.

У 2022 році журналістка висвітлювала вторгнення Росії в Україну. 25 лютого в'їхала з Польщі до України: через Львів приїхала на південь, де зробила репортажі в Одесі, Миколаєві та зайнятому російськими військами Херсоні. Репортаж Костюченко з Миколаєва було опубліковано в зацензурованому варіанті через ухвалений у Росії «закон про фейки». Зараз усі репортажі Костюченко видалила з сайту «Нової газет» через вимогу російської генпрокуратури та «Роскомнадзору».

Олена Костюченко на початку повномасштабного вторгнення перебувала на території України й опублікувала матеріал, у якому вказала, що російські солдати викрадали та катували людей. Проте жінка не оминала й пропагандистських наративів. Далі кореспондентка збиралася до Маріуполя, однак через реальні загрози виїхала до Німеччини. У помсту російські спецслужби ледь не вбили Олену Костюченко. 

Серед рекомендованих Time видань є роман «Місто перемоги» британського письменника Салмана Рушді, написаний ним до нападу на нього у 2022 році, книга «Молодий чоловік» лауреатки Нобелівської премії з літератури 2022 року Анні Ерно, мемуари актора-трансгендера Еліота Пейджа «Пейджбой» про прийняття своєї ідентичності та контроль Голлівуду та книга Desertion лауреата Нобелівської премії з літератури 2021 року Абдулразака Ґурни.

Також у списку Time є трагікомедійний роман «Укус бджоли» ірландського письменника Пола Мюррея, в якому, як сказано в анонсі, «він створює портрет роздробленої сім’ї, яка намагається вижити в особистих труднощах серед того, що все більше схоже на кінець світу».

А у книзі «Запасний» про принца Гаррі письменник-привид Джей Р. Мерінгер описав сварки між Меган Маркл і Кейт Міддлтон, момент, коли принц Вільям фізично напав на Гаррі, та анекдот про обморожений пеніс Гаррі. «Ці захоплюючі подробиці загрожують затьмарити ліричну прозу гучних мемуарів принца Гаррі, які потрапили в незліченну кількість заголовків, коли були опубліковані в січні», – йдеться в анонсі до книжки.

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Теги: книги

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