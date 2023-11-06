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Загинув автор книжки «Спокійної ночі» Максим Петренко, який вважався безвісти зниклим

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Загинув автор книжки «Спокійної ночі» Максим Петренко, який вважався безвісти зниклим
У квітні 2014 Максим потрапив у новостворений добровольчий другий батальйон оперативного призначення при Нацгвардії
фото з відкритих джерел

Максим Петренко до війни працював програмістом та викладав в Університеті «Україна»

Помер автор книжки «Спокійної ночі» нацгвардієць Максим Петренко, якого вважали зниклим безвісти. Про це повідомила книжкова оглядачка Ганна Скоріна.

«Ми сподівались і вірили, що те, що він зник безвісти означає, що він у полоні. Дива не сталось… Єдине, що я знаю поки – це підтвердження з частини, де служив Макс. Експертиза ДНК підтвердила, що це Макс і з частини виїхали до Дніпра за Максом. Поховання планують наприкінці тижня», – написала Скоріна.

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Автор книжки «Спокійної ночі» Максим Петренко
фото з відкритих джерел

Відомо, що Максим Петренко до війни працював програмістом, викладав в Університеті «Україна», брав участь у міжнародних змаганнях роботизованих платформ та готував до таких змагань студентів, а коли почалась війна, вперше взявши до рук автомат, став на захист України.

У квітні 2014 Максим потрапив у новостворений добровольчий другий батальйон оперативного призначення при Національній гвардії України, який пізніше отримав назву Батальйон оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

Після повернення до мирного життя ветеран продовжив працювати в університеті, став активніше працювати над власними ідеями, отримав грант на розвиток власної справи та написав книгу «Спокійної ночі».

Книга «Спокійної ночі», яку написав Максим Петренко
Книга «Спокійної ночі», яку написав Максим Петренко
фото з відкритих джерел

«Книга про весну-літо 2014-го. Про ті яскраві, хвилюючі, а часом страшні події, які ми переживали тоді. І про життя. Про те, як переплітається життя особисте, професійне, громадянське, військове. І про спілкування. Спілкуванню у книзі відведене важливе місце. Книга може дати відчути і зрозуміти важливість спілкування у складні моменти життя. Книга для тих, хто хоче пережити яскраве та цікаве життя на межі, зазирнути глибше. Для тих, хто шукає героїчні пригоди спецпідрозділу, вона не підійде. Саме тому книга отримала дивну, на перший погляд, назву – «Спокійної ночі». Це фраза з переписки. Вона набуває додаткових сенсів на фоні бойових дій», – розповідав свого часу Максим.

Максим Петренко зник безвісти у 2022 році. Нині стало відомо про його смерть.

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Теги: книги Нацгвардія письменник війна

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