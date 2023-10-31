120 років тому вийшов у світ перший повний переклад Біблії українською мовою!

На фото примірник першого віденського видання кулішевої Біблії, 1903 року який належав протоієрею Федору Вітвіцькому

На теренах України, в Києві, цей переклад вперше був виданий 2000 року

31 жовтня 1903 року у Відні побачила світ видання першого повного перекладу Біблія українською мовою роботи Пантелеймона Куліша, Івана Нечуя-Левицького.

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Пантелеймон Куліш почав справу перекладу Біблії українською у 60-х роках XIX століття на своєму хуторі Мотронівка коло Борзни (нині - Ніженського району, Чернігівської області.)

У 1881 роках Наукове товариство імені Шевченка опублікувало у Львові Новий Заповіт у перекладі Пантелеймона Куліша. Праця над Старим Заповітом ще тривала. Та пожежа 1885 року на Кулішевому хуторі Мотронівка знищила рукопис перекладу Старого Заповіту. Однак перекладач знову почав працю над перекладом Старого Заповіту.

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Завдяки Івану Пулюю, який став видавцем кулішевого перекладу Біблії - право власності на переклад здобуло Британське Біблійне Товариство, яке 1903 видало першу повну українську Біблію у Відні. Цей переклад Біблії побачив світ через шість років після смерті Пантелеймона Куліша завдяки його дружині Олександрі Білозерській, яку ми знаємо під псевдонімом Ганна Барвінок.

Через російські окупаційні заборони на видання книг українською мовою у Російській імперії видати легально український переклад Біблії на українських землях було неможливо.

На підросійську територію України Біблію українською мовою доставляли нелегально.

Цей український повний переклад Біблії надовго став бестселером серед української інтелегенції та духовенства. Про його популярність свідчить те, що він перевидавався у 1912 році у Відні, у 1921 і 1930 роках у Берліні, 1947 року в Нью-Йорку та Лондоні.

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На теренах України, в Києві, цей переклад вперше був виданий 2000 року. А 2018 року її видали в Україні вже вчетверте.

Цей перший повний переклад Біблії сучасною літературною мовою набув широкого застосування під час першого відродження Української Автокефальної Православної Церкви.

На фото примірник першого віденського видання кулішевої Біблії, 1903 року який належав протоієрею Федору Вітвіцькому, який був священиком УАПЦ другого відродження і служив під час Другої світової війни у Миронівці і після війни у Боярці-Будаївці на Київщині.

Цей примірник Біблії дістався отця Федору від іншого священика УАПЦ першого відродження, який 5 липня 1927 року служив у Полонному, Шепетівської округи, про що свідчить напис на першій сторінці.

Навіть у час совєцької окупації після Другої світової війни отець Федір Вітвіцький заершуючи підпільні богослужіння українською мовою у своєму домі у Боярці читав Апостол та Євангеліє саме з цієї кулішевої Біблії.