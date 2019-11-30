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    Політика

    Активіст, який кинув яйце в Януковича, став заступником голови Івано-Франківської ОДА

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    <p>Міністр інфраструктури Владислав Криклій (ліворуч) назвав Дмитра Романюка (праворуч) &laquo;дуже світлим, розумним та принциповим&raquo;</p> - Активіст, який кинув яйце в Януковича, став заступником голови Івано-Франківської ОДА

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій (ліворуч) назвав Дмитра Романюка (праворуч) «дуже світлим, розумним та принциповим»

    Заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації призначили Дмитра Романюка

    Заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації призначено Дмитра Романюка, який у 2004 році кинув яйцем у Віктора Януковича.

    Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    «Герой дня Дмитро Романюк. Пам’ятаєте відео коли кинули яйце в Януковича, людина яка ризикнула таке зробити - це він, нині заступник голови ОДА в Івано-Франківській області. Дуже світлий, розумний і принциповий. Впевнений, що будемо за нього ще чути, як за ефективного менеджера, значно більше», - заявив Криклій.

    Нагадаємо, під час президентської виборчої кампанії 2004 року в кандидата у президенти та прем'єрміністра Віктора Януковича кинули яйцем під час візиту до Івано-Франківська.  Після потрапляння яйцем Янукович упав.

    Дмитро Романюк, який це яйце й кинув, тоді був 17-річним студентом економічного факультету.

    Віктор Янукович міністр місцева влада кадрові зміни Івано-Франківщина політика активісти Владислав Криклій
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