Тисячі італійців протестували проти ковід-обмежень (відео)

Демонстранти в Італії виступали проти так званих «зелених паспортів»

Тисячі людей у Мілані, Римі та Турині протестували проти чинних карантинних обмежень

Тисячі людей у Мілані, Римі та Турині протестували проти чинних карантинних обмежень, зокрема проти запровадження обов'язкових «зелених паспортів». Про це інформує агенція DPA.

У Мілані близько 4 тис. людей зібралися біля Арки миру в суботу. На заході виступив Роберт Кеннеді-молодший, небіж колишнього президента США Джона Кеннеді, який є противником вакцинації.

Демонстранти виступали проти так званих «зелених паспортів», які дають можливість тим, хто вакцинований, одужав від коронавірусної хвороби або має негативний результат тесту, отримати доступ до громадських місць та відвідати певні заходи. Деякі демонстранти також виступали проти вакцинації від коронавірусу.

Padoue, Milan, Bologne, Gênes... des milliers de personnes manifestent dans toute l'Italie pour le 17eme samedi consécutif contre le pass sanitaire et le gouvernement. #manifs13novembre pic.twitter.com/wPdJ95sefN — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) November 13, 2021

У Римі близько 400 людей вийшли протестувати на території поряд з античним Великим цирком.

У Турині люди пройшли ходою містом, скандуючи гасла «Свобода» та «Такі люди, як ми, ніколи не здаються».

Як відомо, станом на 14 листопада у світі зробили понад 7,47 млрд щеплень проти коронавірусу.

Нагадаємо, за словами головного санлікаря країни Ігоря Кузіна, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.