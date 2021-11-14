  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Тисячі італійців протестували проти ковід-обмежень (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Демонстранти в Італії виступали проти так званих &laquo;зелених паспортів&raquo; - Тисячі італійців протестували проти ковід-обмежень (відео)
    Демонстранти в Італії виступали проти так званих «зелених паспортів»
    Фото з відкритих джерел

    Тисячі людей у Мілані, Римі та Турині протестували проти чинних карантинних обмежень

    Тисячі людей у Мілані, Римі та Турині протестували проти чинних карантинних обмежень, зокрема проти запровадження обов'язкових «зелених паспортів». Про це інформує агенція DPA.

    У Мілані близько 4 тис. людей зібралися біля Арки миру в суботу. На заході виступив Роберт Кеннеді-молодший, небіж колишнього президента США Джона Кеннеді, який є противником вакцинації.

    Демонстранти виступали проти так званих «зелених паспортів», які дають можливість тим, хто вакцинований, одужав від коронавірусної хвороби або має негативний результат тесту, отримати доступ до громадських місць та відвідати певні заходи. Деякі демонстранти також виступали проти вакцинації від коронавірусу.

    У Римі близько 400 людей вийшли протестувати на території поряд з античним Великим цирком.

    У Турині люди пройшли ходою містом, скандуючи гасла «Свобода» та «Такі люди, як ми, ніколи не здаються».

    Як відомо, станом на 14 листопада у світі зробили понад 7,47 млрд щеплень проти коронавірусу.

    Нагадаємо, за словами головного санлікаря країни Ігоря Кузіна, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

    До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.

    Читайте також інтерв’ю : Смерть після вакцини, «побочка» та третя доза. Головний санітарний лікар відповідає на всі питання про щеплення
    Теги: Свобода лікар смерть хвороби щеплення населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тисячі італійців протестували проти ковід-обмежень (відео)